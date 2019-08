Brand ved dansk fort: En person forbrændt

Hovedstadens Beredskab er rykket til Middelgrundsfortet for at slukke en stor brand i en bunke haveaffald og en minigraver.

Det fortæller operationschef Kristian Næsted til Ekstra Bladet.

- Vi får et opkald fra brandvagten derude omkring klokken 16.09, og meldingen lyder på, at der er brand i noget haveaffald og i en minigraver, hvorefter vi sender en udrykning derud, siger han.

- Det er Station Christianshavn, der bliver sat på en båd, og de er nu i gang med at slukke branden. Så vidt jeg har hørt på radioen, så har slukningsarbejdet en god effekt, det skulle være under kontrol, uden at det breder sig yderligere, siger operationschefen.

Én person med forbrændinger er sejlet tilbage med båd, hvor han vil blive hentet af en ambulance.