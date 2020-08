Brand ved Enghave Plads

Der har været en brand ved en café ved Enghave Plads i København.

Først forlød det, at der var tale om en gaseksplosion, men Hovedstadens Beredskab konstaterer nu, at der var tale om en brand.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet blev to personer skadet.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Her skriver beredskabet, at de har overdraget to personer til ambulancetjenesten.

Hovedstadens Beredskab skriver, at der er tale om en antændelse i forbindelse med opfyldning af bioethanol i en biopejs på caféen.

Brandvæsnet har afsluttet deres arbejde på stedet.