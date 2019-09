Brand ved stålvalseværk: Ingen tidshorisont for slukning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk



Fredag omkring klokken 17.30 udbrød der voldsom brand i en skrotbunke ved Stålvalseværket i Frederiksværk, og natten igennem har brandvæsnet kæmpet for at få slukket branden.

Den er nu under kontrol, men det er endnu ikke muligt at give et overblik over, hvornår branden er slukket.

- Arbejdet fortsætter længe endnu, men jeg kan ikke give nogen tidshorisont, siger Jesper Marcussen, indsatsleder, Frederiksborg Brand og Redning.

Lige nu er der 14 brandfolk og fem køretøjet indsat.

Fredag var der meldinger om, at røgen kunne være giftig, men kemisk beredskab har været rundt og måle i byen for at finde ud af, om branden er sundhedsskadelig.

- De har ikke kunnet konstatere noget, siger Jesper Marcussen.

Han understreger dog, at røgen fortsat kan ses og lugtes. Men brandvæsnet har allerede fået slukket og fjernet en del af skrotbunken, der er brand i.

Politiet kan først undersøge årsagen til branden, når ilden er slukket.

Status på branden på Stålvalseværket i Frederiksværk lørdag morgen. Beredskabsstyrelsens afdelinger på Sjælland har 14 brandfolk og 5 køretøjer indsat. Afløsningshold er afsendt fra centrene. Samarbejde med @BeredskabFBBR og @HBeredskab pic.twitter.com/GNPbnxFXep — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) September 7, 2019

