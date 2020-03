Brandbil i voldsomt færdselsuheld

En personbil og brandbil er kørt sammen i krydset Viborgvej-Ellehammersvej i Vejle. Krydset er spærret og trafikken ledes ad Niels Finsensvej.

Sydøstjyllands Politi betragter uheldet som 'voldsomt'.

Ifølge politiet er det for tidligt at sige noget om, hvad uheldet skyldes, men de oplyser, at brandbilen var under udrykning på vej mod en brand, da det skete.

Brandbilen er væltet om på siden og ligger oven på personbilen, hvor der formodes at være fastklemte.

De to brandmænd er reddet ud af brandbilen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men de har ikke yderligere oplysninger.