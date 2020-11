Brandbomber mod Christiansborg betragtes som angreb på Folketinget

Politiet har taget den helt tung paragraf i straffeloven i brug mod en 32-årig mand, der er tiltalt for to dage i træk at have påsat brande på Christiansborg.

Han måtte også to gange opgive at kaste tre molotovcocktails mod Borgen, fordi han blev forstyrret af forbipasserende.

Den 32-årige er tiltalt for at have 'antastet Folketingets og regeringens sikkerhed og frihed' efter straffelovens § 113. Det straffes med op til 16 års fængsel og under særligt skærpende omstændigheder med livsvarigt fængsel. Desuden er han tiltalt for brandstiftelse og forsøg herpå.

Den tiltalte skal dog ikke i fængsel, fordi han er erklæret for psykisk syg, og derfor er påstanden en dom til behandling på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Da den 32-årige blev varetægtsfængslet i Københavns dommervagt 9. februar, forklarede han, at der ikke var et politisk motiv til hans handlinger:

- Jeg var frustreret. Det har ikke noget at gøre med den politik, der bliver ført derinde. Det er noget personligt mod mig. Det er ikke sådan, at jeg ønsker en ny regering, sagde han.

Fratages måske statsborgerskab

Den 32-årige er af udenlandsk herkomst, og i tiltalen tager anklagemyndigheden forbehold for at kræve frakendelse af hans danske statsborgerskab og udvisning. Myndighederne er i færd med at undersøge, om han har dobbelt statsborgerskab.

De to brande på Christiansborg medførte begrænsede skader for samlet cirka 45.000 kr. Den første skete 7. februar i år kl. 23.50, hvor den 32-årige, ifølge tiltalen, kastede tre molotovcocktails på Dronningeporten i Prins Jørgens Gård. Branden kostede reparationer for 18.800 kr.

artiklen fortsætter under billedet

Der skete skader for samlet cirka 45.000 kr. ved de to påsatte brande på Christiansborg. Foto: Kenneth Meyer

Næste dag, 8. februar kl. 11.43, var den 32-årige tilbage ved Christiansborg, hvor han havde tre molotovcocktails i en plasticpose. Tanken var at smide brandbomberne mod Folketingets hovedindgang i Rigsdagsgården, men han opgav, da der kom mennesker forbi.

Fire minutter senere forsøgte han sig igen ved Dronningeporten i Prins Jørgens Gård, men opgav igen at kaste brandbomberne på grund af forbipasserende.

Ifølge tiltalen gennemførte den 32-årige i stedet brandstiftelsen om aftenen ved 19-tiden, hvor han hældte halvanden liter benzin på døren til Folketingets hovedindgang i Rigsdagsgården og antændte benzinen. Brandvæsenet måtte slukke ilden, og der skete skader for godt 26.000 kr.

Den 32-årige blev anholdt af en motorcykelbetjent 10 minutter senere ud for Ved Stranden 2 i København. Han var bevæbnet med to knive, en butterflykniv og en hobbykniv.

'Yderst alvorlig sag'

Han forklarede i grundlovsforhøret, at han havde lavet tre molotovcocktails af to vinflasker og en ølflaske, inden han tog en taxa til Christiansborg. Ved den første brandstiftelse 7. februar antændte han brandbomberne ved Dronningeporten, gik over Slotspladsen og tog en taxa hjem.

Næste dag tog han af sted med tre nye molotovcocktails og kørte til Christiansborg i bus. Men da han blev forstyrret begge gange af folk, gik han ned til havnefronten og skjulte flaskerne i en skraldespand og tog hjem. Hans plan var at forsøge sig igen senere.

Da han tog tilbage om aftenen var de tre molotovcocktails imidlertid fjernet fra skraldespanden. I stedet tog han forbi en tankstation, hvor han købte en halvanden liters cola, som han tømte ud og fyldte med benzin. Så tog han tilbage til Christiansborg og antændte benzinen ved Folketingets hovedindgang.

Den 32-årige stilles for Københavns Byret 30. november og 1. december.

Da tiltalen blev rejst, sagde anklager ved Københavns politi Kristoffer Gammelgaard Petersen: 'Det er en sag, vi tager yderst alvorligt. Som demokratisk samfund kan vi ikke acceptere nogen form for angreb mod vores folkestyre på denne måde.'

Straffelovens paragraf 113 lyder sådan:

'Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.'

'Stk. 2. Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, eller mod ministrene, Rigsretten eller Højesteret.'

