Brandfolk bruger droner til at bekæmpe underjordisk naturbrand

- Jeg er bekymret for, hvis ilden nede i jorden brænder under brandbælterne, siger beredskabschef

Nordjyllands Beredskab har indsat droner med termiske kameraer, der kan afsløre, hvordan den store naturbrand ved Dokkedal sydøst for Aalborg udvikler sig.

Det lykkedes i aftes og i nat brandfolkene at nedkæmpe ilden over jorden. Men det brænder stadig under jorden i et stort område.

- Da det er svært for os at se, hvordan branden udvikler sig under jorden, har vi sendt droner op, som kan måle temperatur-forskelle. På den måde ved vi, hvordan ilden bevæger sig nede i jorden, fortæller beredskabschef Lars Bjørndal til Ekstra Bladet.

Det omkring 50 hektar store område består blandt andet af højmose.

Brandfolk har kæmpet hele natten for at nedkæmpe stor naturbrand

- Så der er virkelig meget spagnum under selve muldjorden. Det brænder derfor meget langt nede, og det er svært for os at få vandet ned, hvor det gør gavn, oplyser Lars Bjørndal.

Bekymret for brandbælter

Siden sent i aftes har ilden ikke bredt sig geografisk, og på den måde kan man sige, at den er under kontrol.

- Men jeg er da bekymret for, hvis ilden nede i jorden brænder under de brandbælter, der er. Der er også nogle dybe grøfter i området, som plejer at være fyldt med vand. På grund af tørken er der ikke så meget vand i grøfterne nu. Hvis ilden brænder under og forbi grøfterne, så kan der opstå brande i helt nye områder, siger Lars Bjørndal til Ekstra Bladet.

Foto: Rene Schütze

For øjeblikket er der dog ikke fare for hverken bygninger eller mennesker i området.

Ifølge beredskabschefen er den helt store udfordring at få vandet helt ned til ilden.

Svært terræn

Nordjyllands Beredskab arbejder hårdt på at finde en metode, der kan bryde jordoverfladen, så vandet kan trænge ned til ilden.

- Men det er besværligt. For det er ikke alle køretøjer, som kan bevæge sig i terrænet uden at synke i. Lige nu kører traktorer og en gyllevogn med vand. Det er helt afgørende for vores indsats, at der er en stabil vandforsyning, fastslår beredskabschefen.

I nattens løb var der en overgang omkring 60 mand beskæftiget med at nedkæmpe naturbranden. Torsdag formiddag er der omkring 40 brandfolk på stedet.

Hårdt arbejde i varmen

- Vi er ved at sende afløsere ind, så det er svært at give et nøjagtigt antal. Brandfolkene har udført et stort og hårdt stykke arbejde i varmen, lyder det anerkendende fra Lars Bjørndal.

Det er uklart, hvornår den underjordiske brand forventes at være nedkæmpet.

- Det kan være i dag, om tre dage eller om en uge. Det er umuligt at sige lige nu, oplyser Lars Bjørndal.