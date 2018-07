Brandfolk har kæmpet hele natten for at nedkæmpe stor naturbrand

Brandfolk fra Nordjyllands Beredskab har hele natten kæmpet hårdt for at nedkæmpe en stor naturbrand ved Dokkedal sydøst for Aalborg.

Tidligt torsdag morgen oplyser indsatsleder Rene Nikolajsen til Ekstra Bladet, at branden er under kontrol.

- Branden er under kontrol forstået på den måde, at den ikke længere breder sig. Det brænder stadig nede i jorden, og ind imellem dukker der en mindre brand op. Vi har hele natten forsøgt at slukke branden nede i jorden, og det vil vi fortsætte med i løbet af torsdag. Men der er ikke fare for ejendomme eller mennesker, siger indsatslederen til Ekstra Bladet.

Der er tale om et område på 4-5 hektar jord.

Problemer med vandforsyning

- For øjeblikket har vi problemer med at få bragt vand ud til at slukke med. En traktor er brudt sammen, og vi venter på to andre køretøjer, som skal komme med vandet, siger indsatslederen.

Rene Nikolajsen kan ikke sige noget om, hvornår han forventer, at branden er endeligt slukket, og brandfolkene kan forlade stedet.

- Det bliver formentligt i løbet af torsdagen, men det er lige nu umuligt at sige.

Ikke bekymrende

Indsatslederen siger også, at situationen ikke længere er så bekymrende, som den en overgang var onsdag aften.

Her frygtede man, at branden ville brede sig til Tofte Skov og Lille Vildmose. En sådan brand i en mose kan tage flere måneder at slukke.

De 40 brandfolk på stedet er ifølge indsatsleder Nikolajsen 'godt brugte.'

- Nu venter vi på afløsning. Nogle har ikke sovet i et helt døgn, så folk er trætte. De har arbejdet hårdt for at nedkæmpe branden, fastslår indsatslederen.

Det har på intet tidspunkt været nødvendigt at evakuere folk i området. Men der er både kronvildt og vildsvin i i området for branden.

Vi kan klare det

De seneste dage har Danske Beredskaber sendt 60 brandmænd til Sverige for at assistere i slukningsarbejdet af de massive skovbrande, som lige nu hærger flere steder i landet.

Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, forsikrer dog om, at vi stadig har nok mandskab til at håndtere en nødsituation, hvis den skulle opstå.

- De mennesker, vi har sendt til Sverige, udgør en del af vores reservestyrke. Lige nu har vi 1800 mennesker på vagt rundt i Danmark, og vi har 9000 mand at tage af. Så jeg kan godt forsikre om, at vi er fuldt ud i stand til at dække det behov, der end måtte være, siger han til Ekstra Bladet.