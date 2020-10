Brandfolk i desperat kamp mod flammerne

Fredag aften er en voldsom brand brudt ud på Lundby Hovedgade i byen af samme navn på Sydsjælland.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, hvordan brandfolk i disse minutter kæmper en desperat kamp for at branden ikke spreder sig til nærtliggende beboelsesejendomme.

Foto: Per Rasmussen

Mens redaktionen taler med Ekstra Bladets mand på stedet styrter dele af taget sammen, mens flammerne æder af huset.

- Det er en meget voldsom brand. Det ser ud som om, huset brænder ned. Brandfolkene har svært ved at styre den. Det ser ud som om, den kraftige vind der er her til aften, gør arbejdet svært for dem, siger Per Rasmussen.

I kampen mod flammerne er flere brandkøretøjer sat ind.

Af samme grund er Lundby Hovedgade spærret af.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.