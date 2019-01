Brandfolk, politi og ambulance rykkede ud til brændende 'pejseprogram' på TV

Brandfolk hos TrekantBrand i Vejle måtte i weekenden rykke ud for fuld udblæsning. Det skete efter en anmeldelse om ild i en villa på Horsensvej i Vejle.

En person, som gik forbi villaen, slog alarm klokken 07.15 søndag.

Vedkommende observerede nemlig store flammer inde i husets stue.

- Vi sendte en autosprøjte og en vandtankvogn af sted med i alt syv mand. Politi og ambulance kom også, fortæller indsatsleder Christian Müller.

Beboeren undrede sig

Da brandfolkene nåede frem, kunne de dog konstatere, at de hverken fik brug for at rulle slanger ud eller rømme tanken for vand.

Ilden buldrede godt nok fortsat løs inde i stuen. Men 'branden' holdt sig til et såkaldt 'pejseprogram' på husets fladskærms-tv.

Den talstærke delegation af redningsfolk kunne således konstatere, at der ikke var grund til yderligere indsats på stedet.

- Husets beboer vågnede, da vi ankom. Han skulle lige se, hvad der foregik. Han forstod i første omgang overhovedet ikke, hvad vi lavede på ejendommen, fortæller Christian Müller til Ekstra Bladet.

Indsatslederen understreger, at det i i tilfælde af tvivl altid er bedre at tilkalde brandvæsenet end lade være.

- Vi kører hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger han.