Brandmænd maler sig som 'The Joker' i protest

Brandmænd i Frankrig demonstrerer for at forbedre deres arbejdsvilkår

Tusindvis af franske brandmænd demonstrerede tirsdag i Paris over deres arbejdsforhold, hvilket fik politiet til at gribe ind med tåregas og vandkanoner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brandmændene er utilfredse med deres løn og landets nye, kommende pensionsreform og påråber sig generelt større respekt for deres fag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Som en del af demonstrationen satte brandmændene ild til hinandens dragter. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

Derfor kunne man se flere brandmænd i hovedstaden, som havde malet sig som karakteren 'The Joker' for at vise, at de føler sig til grin under de nuværende forhold.

- Der ulmer en rigtig vrede, og problemet er, at vi ikke bliver lyttet til. Det er derfor folk bliver endnu mere vrede, og det begynder at blive voldeligt, siger Eric Brezault, der er brandmand i Sydfrankrig, til nyhedsbureauet Reuters.

Brandmændendes demonstration kommer i forlængelse af den massive strejke over præsident Emmanuel Macrons nye 'universelle pensionssystem', der skal erstatte Frankrigs i dag 42 forskellige pensionssystemer.

Strejken involverer flere forskellige faggrupper og har indtil videre har varet i 55 dage.