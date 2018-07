Brandmand omkommet i markbrand: Her er kollegernes sidste hilsen

En 41-årig brandmand blev torsdag eftermiddag dræbt, da han rykkede ud til en markbrand i Østjylland sammen med sine kolleger.

Det var ikke branden, men en færdselsulykke, der kostede brandmanden livet, forklarer vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Lindhardt.

- Det var en tankbil, der bakkede henover ham. Det var også en brandmand, der kørte tankvognen. Det er så trist, som det kan være, siger Jørn Lindhardt.

Nu har formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, skrevet et sidste tak og farvel til den omkomne brandmand.

'Det er med dyb sorg, at vi her til aften har konstateret, at en kollega har betalt den ultimative pris under sin indsats for at redde liv og værdier for os alle. Vore tanker er hos vores afdøde kollegas familie og nærmeste, og alle kvinder og mænd i det danske beredskab takker betingelsesløst og med stolthed for at have været på hold med ham.', skriver han i en pressemeddelsele.

Føler blot sorg

Formanden understreger, at markbrande er yderst farlige, også selvom det måske ikke ser sådan ud.

'Naturbrande kan for det utrænede øje virke neme og ukomplicerede, men er reelt en vanskelig logistisk operativ indsats, som omfatter meget mandskab og materiel, som ofte må flyttes hurtigt rundt i området for at fange ilden. Det er derfor desværre en risiko, at indsatsfolkene kommer i stor fare. Og det har vi desværre set et skræmmende eksempel på her til aften' skriver Jarl Vagn Hansen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med formanden for Danske Beredskaber, der kunne tilføje, at man nu blot føler sorg.

Beredskabet sørger på sociale medier

De forskellige beredskabsafdelinger kondolerer på sociale medier. Der vil også blive flaget på halvt i morgen.

@BRSdk har modtaget meddelelse om, at en brandmand i Østjylland i dag har mistet livet ved en tragisk ulykke uden bekæmpelse af en større markbrand. @BRSdk sender sine kondolencer og dybeste medfølelse til de pårørende og involverede kolleger. — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) July 19, 2018

#HBeredskab har erfaret at en brandmand i Østjylland i dag har mistet livet ved en tragisk ulykke. Brandmanden var sammen med kollegere ved at bekæmpe en større markbrand. #HBeredskab sender sine kondolancer og dybeste medfølelse til de pårørende og involverede kollegere. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) July 19, 2018

I respekt for den omkomne brandmandskollega, der tidligere i dag blev dræbt under slukningsarbejde i Østjylland, har #HBeredskab besluttet at flage på halv fra alle stationer og adresser imorgen, fredag den 20. juli. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) July 19, 2018

Meget trist og tragisk nyhed. Den største medfølelse og kondolence til de pårørende og brandmandens kollegaer. De varmeste tanker fra alle kollegaerne i Beredskab Øst https://t.co/U0VpgfbGpP — Beredskab Øst (@BeredskabOest) July 19, 2018

Vi tiltræder kollegaerne i @HBeredskab og alle brandstationer i @BeredskabOest vil flage på halv stang imorgen fredag. https://t.co/KWdjpGf8Ax — Beredskab Øst (@BeredskabOest) July 19, 2018

Brandmand omkommet under markbrand: Blev kørt over af tankvogn https://t.co/fkaAAPW9f9 pic.twitter.com/E3ggzlOmX4 — BeredskabsInfo (@beredskabsinfo) July 19, 2018

Skal undersøges

I og med den tragiske ulykke er sket i arbejdstiden, har man valgt at orientere Arbejdstilsynet om hændelsen.

Tilsynet skal undersøge, om alle forhold har været, som de skal i henhold til loven. Det er normal procedure, at sådan nogle undersøgelser sker efter ulykker.