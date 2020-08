Brandmand reddede piger fra at drukne: Forsvandt selv i flod i USA

En heroisk indsats fra en mangeårig brandmand fik fredag fatale følger i Detroit, USA.

48-årige Sivad Johnson var ude at gå en aftentur nær Detroit River med sin tiårige datter, da han hørte tre børn råbe om hjælp ude i vandet.

Resolut sprang Johnson i floden og sammen med to andre personer lykkedes det at redde de tre piger på land.

Da pigerne var kommet i sikkerhed, opdagede Sivad Johnsons tiårige datter, at hendes far aldrig var kommet på land.

Sivad Johnson efterlader sig to døtre. Foto: Detroit Fire Department

Hun skyndte sig at kontakte politiet, som var på stedet efter få minutter.

Dykkere og redningsmandskab blev straks sendt i den 45 kilometer lange flod for at lede efter faren, men først lørdag eftermiddag lokal tid lykkedes det at finde Sivad Johnson. Desværre alt for sent. Det oplyser Dave Fornell, vicekommissær ved Detroits brandvæsen, til Detroit News.

Taget af strømmen

Ifølge Dave Fornell kan den 48-årige far være svømmet ind i et hestehul.

- Vi tror, at han er blevet taget af strømmen eller er svømmet ind i et hestehul, uden at nogen har opdaget det, siger Dave Fornell til Detroit News.

Sivad Johnson var en del af brandvæsenet i Detroit i 26 år.

- Han er brandmand, og da han så, at pigerne var i problemer, hoppede han med det samme i vandet for at hjælpe. Det har han gjort hele sin karriere. Noget gik galt undervejs, og det er altid tragisk at miste en af sine egne på den måde, siger vicekommissæren.

Ifølge WXYZ TV, der er en lokal tv-station i Detroit, efterlader Sivad Johnson sig to døtre.