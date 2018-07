Brandstifter har meldt sig selv og tilstår farlig brand

Den 27-årige er sigtet for at have brugt brandbar væske til at stikke ild på den knastørre mark

Den mand, som Fyns Politi onsdag efterlyste i forbindelse med en markbrand i Agedrup på Fyn, er blevet fundet.

Den 27-årige mand, der er fra Odense, meldte sig selv onsdag eftermiddag efter at politiet havde udsendt et foto af manden. Manden tilstod brandstiftelsen efter at politiet havde præsenteret ham for forskellige beviser.

Den 27-årige er sigtet for at have brugt brandbar væske til at stikke ild på den knastørre mark.

En gerning som vagtchefen hos Fyns Politi onsdag betegnede som meget alvorlig og helt uden tanke for omgivelserne.

Hverken bygninger eller mennesker kom dog til skade.

Løsladt efter afhøring

Den 27-årige blev løsladt efter afhøringen. Hvis han bliver dømt for forsætligt brandstiftelse, risikerer han en tur bag tremmer, da netop denne forbrydelse automatisk udløser fængselsstraf - også i førstegangstilfælde.

- Jeg kan ikke oplyse noget om motivet for øjeblikket, da der er tekniske problemer med et computerprogram, siger vagtchef Lars Fredensborg til Ekstra Bladet.

Lars Fredensborg mener, at manden muligvis har meldt sig selv, efter at fotoet af ham blev offentliggjort.

- Det er jo sjældent, at folk kommer af sig selv, når de ved at vi leder efter dem, siger vagtchefen.