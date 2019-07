Brandvæsenet advarer: Afføring i populært badevand

Man skal holde sig væk fra vandet ved de mange badesteder i Aarhus.

Efter tirsdagens skybrud er spildevands-systemerne i Aarhus kommet så meget på overarbejde, at de løber over. Det betyder, at flere badesteder langs kysten har rejst det røde flag. Det signalerer, at vandkvaliteten er dårlig, og at der er risiko for sundhedsfare, hvis man bader.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Spildevandsoverløb er farlige, fordi der er afføring i, siger Lone Mossin, der er projektchef i Østjyllands Brandvæsen, til TV2 Østjylland.

Hun fortæller også, at der er sygdomsfremkaldende bakterier i vandet, og at selv hvis man bare har en lille rift, kan man få bakterier ind i blodet.

Der er udstedt et permanent badeforbud blandt andet ved Egå og Aarhus Havn. Ved badestranden Tangkrogen frarådes badning også.