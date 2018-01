Brandvæsnet beskudt med fyrværkeri under arbejde: - Det er ikke i orden

Der har været to tilfælde, hvor der er affyret fyrværkeri mod brandvæsnet, som var i færd med slukning.

To gange på ganske kort tid er der affyret fyrværkeri mod brandvæsnet, mens de har været i gang med deres arbejde.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Guldborg til Ekstra Bladet.

- Vi har været ude på to adresser, hvor vi har oplevet, at brandvæsnet er blevet chikaneret, siger han og fortsætter:

- Brandvæsnet er blevet tilkaldt til nogle containerbrande, og da de dukker op, bliver de beskudt med noget fyrværkeri, siger han.

Der er ifølge politiet tale om nogle halvstore knægte, som hurtigt er løbet væk igen. Der er derfor ikke sket anholdelser.

- De har selvfølgelig beskyttelsesudstyr på, men de har følt, at det har været så meget over grænsen, at vi er blevet kontaktet. Det er meget farligt, siger vagtchefen.

Han fortæller, at man også har fået anmeldelser fra almindelige borgere, som har følt sig utrygge i forbindelse med affyring af fyrværkeri.

- Folk fyrer blandt andet fyrværkeriet af vandret i stedet for lodret. Folk opfører sig ikke særligt pænt, lyder meldingen.

Han fortæller, at man har fået anmeldelser fra hele kredsen.

- Vi opfordrer igen til at vise omtanke med fyrværkeri. Der kan ske væmmelige skader, hvis man bliver ramt af det.

