Brasiliansk ultimatum i bestialsk dansk drabssag

Dansk mand fængslet for bestialsk mord i Portugal risikerer at blive løsladt, hvis ikke de danske myndigheder bøjer sig for et brasiliansk ultimatum inden for få dage

Den drabsmistænkte 51-årige dansker Rasmus Kirkegaard Kristiansen risikerer at blive løsladt fra sin fængselscelle i Brasilien, hvis ikke Danmark bøjer sig for et brasiliansk ultimatum.

Det fremgår af en afgørelse fra den brasilianske højesteret, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Igennem 27 år har Rasmus Kirkegaard Kristiansen været på flugt internationalt, mistænkt for at stå bag to bestialske mord begået på danske forretningsfolk i Portugal i begyndelsen af 90'erne.

Siden 7. februar har han dog siddet fængslet i Brasilien, hvor han har ventet på at blive udleveret til Danmark.

Stejler over livstid

Men udleveringen risikerer inden for de næste uger falde fuldstændig til jorden.

Af afgørelsen fremgår det, at brasilianerne kun vil udlevere Rasmus Kirkegaard Kristiansen til Danmark, hvis de danske myndigheder kan garantere, at man ikke vil forsøge at få Rasmus Kirkegaard Kristiansen idømt livsvarigt fængsel, såfremt han udleveres til retsforfølgelse i Danmark.

Det skyldes blandt andet, at en livstidsdom vil være i strid med den brasilianske forfatning, skriver højesteretten i sin begrundelse.

Anklagemyndighedens problem Den danske anklagemyndighed kan få end dog meget svært ved at garantere den brasilianske højesterets krav. Anklagemyndigheden har nemlig ikke reelt mulighed for at love, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen ikke idømmes livsvarigt fængsel, hvis han udleveres og efterfølgende dømmes i Danmark. For selvom anklagemyndigheden giver de brasilianske myndigheder lovning på, at man ikke vil kræve den mord mistænkte dansker idømt fængsel på livstid, så har anklagemyndigheden ikke magt til give den garanti. Det skyldes tredelingen af magten, som er et af den danske retsstats mest grundliggende principper. Her er anklagemyndigheden en del af den udøvendemagt, mens det er de danske domstole, der står for at fælde dom og afgøre strafudmålingen. Derfor kan domstolene vælge at se bort fra anklagemyndighedens indstilling om straf og det betyder. Vis mere Luk

Kan ende i løsladelse

Hvis Justitsministeriet i Danmark ikke kan komme med den garanti inden for 30 dage, kan det ende med, at den danske mordmistænkte bliver løsladt.

Skrivelsen er dateret 24. juni 2020. Dermed kan Rasmus Kirkegaard Kristiansen måske se frem til at være på fri fod igen om ti dage, hvis ikke der findes en løsning inden da.

I en sms til Ekstra Bladet skriver Rasmus Kirkegaard Kristiansens danske advokat, at hun forventer, han bliver løsladt, hvis ikke der findes en løsning, inden fristen udløber 23. juli.

'Det går jeg også ud fra, hvis ikke tidsfristen overholdes. Han har siddet fængslet i snart 6 måneder,' skriver advokat Sysette Vinding Kruse kortfattet.

Se også: Efterforskede sagen om 'savmordet': - Jeg har aldrig glemt den

Mistænkes for bestialske mord

Rasmus Kirkegaard Kristiansen mistænkes for at stå bag to bestialske mord begået i Portugal i begyndelsen af 90'erne.

Her blev parterede lig af to danske forretningsmænd fundet med et års mellemrum forskellige steder i Portugal.

22. juli 1992 blev første del af liget af den 28-årige Henrik Behrendt Larsen fundet. Der var tale om underkrop og ben. Nogle uger senere dukkede overkroppen samt en hånd op.

Henrik Behrendt Larsens hoved og arme er aldrig fundet.

Et år senere dukkede liget af den 37-årige danske forretningsmand Erik Højer Christensen op. Også han var blevet dræbt og parteret. Dele af hans lig blev fundet af en gedehyrde i en kløft.

Søster til drabsoffer: Hvorfor skulle han saves i stykker?

Nægter sig skyldig

Sidstnævnte drab blev kaldt savmordet, fordi liget var skåret op med en fukssvans, og politiet efterlyste dengang den 25-årige Rasmus Kirkegaard Kristiansen som gerningsmanden.

Først i februar i år blev den formodede savmorder anholdt i Brasilien. Han har siden drabet i 1993 flere gange bedyret sin uskyld fra sit skjul.

Senest da TV2 fandt ham i forbindelse med en ny dokumentar, der løb over skærmen tidligere på året.

Han har efter eget udsagn gennem flere år arbejdet på at komme til sit gamle hjemland for at forklare sig.

- Jeg vil gerne gøre rent bord. Det er noget, jeg har tænkt på igennem flere år, siger den drabsmistænkte dansker til TV 2.

- Jeg har altid fastholdt, at jeg ikke har gjort det.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rigsadvokaten, der står for dialogen med det brasilianske justitsministerium.

Herfra lyder det, at man ikke vil kommentere en verserende straffesag.