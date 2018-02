Breivik i kovending: - Han prøver åbenlyst at komme ud

I midten af marts sidste år skrev Anders Behring Breivik et brev til ledelsen i Skien fængsel, hvor han afsoner sin forvaringsdom efter terrorangrebet på Utøya i 2011.

Her skrev han, at han fortrød sin handling, og at han ville ønske, det ikke var sket.

Derfor gav retsspsykiater, Randi Rosenqvist ham tre nye samtaler, som efterfølgende gav mulighed for to nye risikovurderinger.

Men Breiviks anger, som han beskriver i brevet, er ifølge VG's ekspert, psykiateren Henning Værøy, bare luft.

- Han prøver åbenlyst at komme ud, siger Henning Værøy til den norske avis.

Tror ikke på det

I brevet beskriver Breivik blandt andet, at han vil forlade fascismen, nationalismen og etnonationalismen, som han begrunder med krav og ønsker fra Kriminalforsorgen.

- Det betyder ikke, at Breivik nødvendigvis gør det, for han siger bare, han sandsynligvis gør det, det er bare for at opnå sine egne ønsker, siger psykiateren.

Han tror derfor heller ikke på, at Breivik fortryder noget, selvom han skriver, at han ville ønske, det ikke var sket.

Pakistanerne fik penge, ikke Breivik

Grunden til at Henning Værøy er skeptisk, kommer efter de samtaler, Anders Behrin Breivik havde med retstsadvokaten Randi Rosenqvist sidste år i maj.

Her skulle Breivik have fortalt om sin ungdom, hvor han flere gange skulle have søgt om iværksætterstøtte uden held. Til det forklarede han, at imens han aldrig fik støtten, fik pakistanerne den.

Den udmelding, mener Henning Bærøy også er et tegn på, at Breivik stadig er modstander af udlændinge, og stadig har de samme politiske tanker som før.

- Han begrunder ikke afslagene med noget fagligt, men kommer i stedet med en racebegrundelse, siger psykiateren.

Bedre end Nelson Mandela

VG's ekspert reagerer desuden på, Breiviks afradikalisering, som han selv skulle have stået for.

Ifølge Brevik, skulle der være syv stadier i denne afradikalisering, og han skulle være nået til stadie fire.

Ligeledes skulle han have forklaret, at frihedskæmperen Nelson Mandela kun kom til stadie tre.

Det mener psykiateren Henning Værøy er et narcissistisk selvbillede og et tegn på, at han ingen selvindsigt har.

Ingen samvær

Den 3. januar i år kom svaret på den sidste risikovurdering.

Ved den første havde retspsykiateren Randi Rosenqvist, der har haft ansvaret for Breiviks risikovurdering siden 2013, meldt ud, at massemorderen muligvis kunne få samværd med andre fanger.

Det har hun dog trukket tilbage nu, viser en ny rapport, som VG omtaler.

Se også: Breivik bliver afvist i anke over fængselsforhold