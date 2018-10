Brevbomber sendt til Clinton og Obama: Gigantisk medie evakueret

To former for sprængstof er blevet sendt til Hillary Clinton og Barack Obama i en form for brevbombe.

Det skriver The New York Times.

Derudover er det store medie CNN onsdag formiddag lokal tid evakueret efter fund af en mistænkelig pakke.

Inden CNN blev evakueret, skrev mediet, at der ligeledes var sendt en mystisk pakke til Det Hvide Hus.

