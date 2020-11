Brian Sandberg har corona

Eks-rockeren frygter at være blevet smittet under et kasino-besøg i Vejle

Eks-rockeren Brian Sandberg har fået konstateret corona. Det skriver den 54-årige i et opslag på Facebook.

I opslaget beskriver han desuden, at han har mistanke om at være blevet smittet under en tur på Casino Munkebjerg i Vejle, og han opfordrer andre tilstedeværende til at lade sig teste.

'Jeg må bede jer som har mødt mig om at blive testet. Casino Munkebjerg poker hvor jeg var torsdag 19. november (legalt). Resten jeg har haft kontakt til, har fået besked. Sådan at smittekæden kan blive stoppet,' lyder det i opslaget.

- Det begyndte mandag med en sindssyg hovedpine, og efterfølgende som om der var ild i huden med stikken i hele kroppen, siger Sandberg til Ekstra Bladet.

Det tidligere medlem af både Hells Angels og Bandidos har i forvejen været økonomisk ramt af coronakrisen, fordi han har fået aflyst nogle foredrag.

Brian Sandberg var ellers lige kommet sig efter en kræftoperation for seks uger siden, inden han blev ramt af corona.

Ekstra Bladet har bedt Casino Munkebjerg om en kommentar og afventer svar.