Briter efterforsker hustrudrab i Danmark

Politifolk fra Manchester har foretaget afhøringer i drabssag nordvest for Varde - en 46-årig britisk mand er sigtet for at have dræbt sin et år ældre hustru under ferieophold

En gruppe efterforskere fra Greater Manchester Police i England har i de seneste dage været i den vestjyske by Nr. Nebel for at gennemføre afhøringer og dykke ned i en uopklaret sag om drab på en 47-årige kvindelig turist, som mistede livet under mystiske omstændigheder i juli 2017.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I første omgang modtog politiet anmeldelse om, at den britiske kvinde var død i forbindelse med en drukneulykke på en adresse i den lille by nordvest for Varde.

Det blev efterforsket som et mistænkeligt dødsfald, men nærmere undersøgelser tydede på, at der var tale om en regulær ulykke, og sagen blev derfor henlagt efter et halvt års politiarbejde.

Mand sigtet for hustrudrab

Men det afholdt ikke britiske politifolk fra at sætte en selvstændig drabsefterforskning i værk, og nye oplysninger i sagen motiverede også dansk politi til at hjælpe de udenlandske efterforskere.

Resultatet var, at britisk politi i april i år anholdt kvindens et år yngre ægtefælle og sigtede ham for at have dræbt sin hustru.

- Under besøget i Danmark i denne uge har de britiske repræsentanter således - i samarbejde med efterforskere fra Central Efterforskning ved Syd- og Sønderjyllands Politi - genafhørt en række personer og gennemgået en række tekniske beviser i sagen, oplyser Jacob Ulvedal Andersen, vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den sigtede mand er ikke begæret udleveret til Danmark.



Syd- og Sønderjyllands Politi kan derfor ikke oplyse yderligere detaljer i sagen, men henviser til Greater Manchester Police.

