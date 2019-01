Briter vil fængsle folk for at tage billeder op under skørter

Det britiske Overhus har vedtaget en lov, der forbyder "upskirting" - at tage billeder op under skørter - i England og Wales.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Loven blev stemt igennem i Overhuset tirsdag. Den mangler nu blot dronningens formelle godkendelse for at kunne træde i kraft.

Den nye lov betyder, at det kan koste op til to års fængsel, hvis man bliver kendt skyldig i at tage et billede op under eksempelvis en kvindes kjole.

26-årige Gina Martin iværksatte i 2017 en kampagne, efter at hun selv havde oplevet, at der blev taget et billede op under hendes skørt.

18 måneder senere har det resulteret i loven, der er vedtaget i Overhuset.

- Jeg er udmattet og så glad!, skriver Gina Martin på Twitter, efter at loven blev vedtaget i Overhuset.

I forbindelse med en musikfestival i London opdagede hun, at en mand havde taget et billede af hende. Da hun fortalte nogle politibetjente om hændelsen, lød beskeden, at de intet kunne gøre.

- Der var virkelig ikke noget, de kunne gøre. Det gjorde mig sur.

- Som ung pige, der bor i byen, var jeg vant til mange skræmmende hændelser. Men det her var dråben, der fik bægeret til at flyde over, sagde Gina Martin til nyhedsbureauet AFP tidligere på året.

Hun indledte derfor en online kampagne for at få indført en lov. Hendes forslag fik mere end 100.000 underskrifter.

Det er i forvejen forbudt at tage billeder op under skørter i blandt andet Skotland, Australien og New Zealand. England og Wales har dog ikke haft et specifikt forbud mod handlingen.