Britisk kongehus efter sex-skandale: - Afskyeligt

Det engelske kongehus har set sin del af skandaler, og nu er de også involveret i en amerikansk en af slagsen.

Prins Andrew har nemlig været venner eller bekendte med nyligt afdøde, pædofile milliardær Jeffrey Epstein. Han skulle have været i retten for overgreb og sex-handel med mindreårige. Han tog dog sit eget liv, inden retssagen kunne gå i gang.

Det har kongehuset i længere tid forsøgt at tale ned, hvor de kategorisk har afvist prinsens relation til den dømte milliardær, hvor de tidligere har skrevet:

'Det her vedrører procedurer i USA, hvor hertugen af York ikke er en part. Enhver hentydning til upassende omgang med mindreårige er kategorisk forket.'

Efter en video fra 2010 af prinsen og Jeffrey Epstein har set dagens lys, har den royale pibe dog fået en anden lyd, skriver The Guardian. Epstein blev allerede i 2008 dømt for sex med mindreårige, hvor han fik 13 måneders fængsel.

'Hertugen af York (prins Andrew, red.) har været forfærdet over de seneste rapporter om de forbrydelser, som Jeffrey Epstein angiveligt skulle have begået. Hans kongelige højhed undsiger sig al udnyttelse af ethvert menneske, og bare hentydningen til, at han ville billige, deltage, eller opfordre til dette er afskyeligt,' skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

På billedet ses prins Andrew sammen med 17-årige Virginia Roberts, som skulel have vidnet mod Jeffrey Epstein i misbrugssagen. Foto: Shutterstock

Har mødt sexslave

Jeffrey Epstein skulle på anklagebænken for at have drevet en organiseret sex-handelring med mindreårige. Ifølge retsdokumenterne var den kendte finansmand anklaget i op til flere sager om piger under den seksuelle lavalder, der er blevet brugt som sexslaver.

Virginia Roberts Giuffre er en af kvinderne, som anklagede Epstein for at have holdt hende som en 'teenage-sexslave', skriver CNN.

Den britisk kvinde Ghislaine Maxwell skulle have hjulpet til med at finde de unge piger samt prominente kunder til dem, heriblandt prins Andrew, hertug af York. Under retssagen skulle endnu en kvinde have vidnet om at have udført seksuelle ydelser på prinsen, imens hun var mindreårig og i Jeffrey Epsteins varetægt.