Britta-bommert: Ædelsten forsvundet

To tilsyneladende dyrebare ædelsten lader til at være forsvundet under efterforskningen af den store svindelsag

To små sten er måske blevet væk i det virvar, der er efterforskningen af Britta Nielsens svindel.

Efter Britta Nielsens og hendes søn, Jimmy Hayats, anholdelse i Sydafrika, blev der nemlig forsøgt smuglet to ædelsten ind til sønnen. De blev imidlertid ifølge Sydafrikas minister for politi beslaglagt.

Men spørger man den sydafrikanske anklagemyndighed, er de forsvundet som dug for solen.

- Vi har aldrig hørt om nogen ædelsten, siger J.P. Willemse, leder af økonomisk efterforskning til DR.

Speciel og helt unik

Det vurderes, at Britta Nielsen har svindlet for omkring 120 millioner kroner. En del af pengene blev brugt i Sydafrika, hvor hun købte huse, biler, smykker og ædelsten.

Indtil videre har det sydafrikanske politi beslaglagt værdier for omkring fem-seks millioner kroner, hvor Britta Nielsen selv også blev pågrebet med 300.000 kroner i kontanter. Politiet sælger løbende de beslaglagte værdier, for at inddrive så meget som muligt til at lappe hullet, som Britta Nielsens svindel har skabt.

Britta-sagen Over en årrække – fra 1993 til 2018 – lykkedes det ifølge politiets sigtelser for 64-årige Britta Nielsen at flytte mindst 120,6 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser til egne lommer. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november – og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet. I midten af december valgte hun frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling frem til 15. januar. Her valgte hun igen frivilligt at forlænge varetægtsfængslingen. Hun er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel. De to døtre er i dag på fri fod, mens Jimmy ligesom sin mor stadig er varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig ligesom sine søstre. Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, 37, blev tidligere på året ligeledes sigtet for groft hæleri i den store svindelsag. Han nægter sig også skyldig Vis mere Luk

Henrik Dupont, der var Jimmy Hayats forsvarer, da han blev pågrebet, fik at vide, at ædelstenene formentlig var 'tanzanit'. Det er en speciel ædelsten, som kun findes i Tanzania.

- Efter min klients oplysninger var der tale om noget, der hedder tanzanite. Det er en ædelsten, som kun forefindes i Tanzania.

- Har han fået dem på lovlig vis?

- Det ved jeg ikke noget om. Det antager jeg, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

En tanzanite-ædelsten. Foto: Mary Evans/Ritzau Scanpix

Forsvareren oplyste ydermere, at de havde afleveret de dyrebare sten til myndighederne.

- Og han(red. Jimmy Hayat) har skrevet under på, at de kan beholde dem. Hvis han ikke havde afleveret de ting til de sydafrikanske myndigheder, var det ikke sikkert, at de havde behandlet hans sag så hurtigt, forklarede han.

Det er dog ikke til at sige, præcist hvor værdifulde, de er, da man ikke ved, om de er blevet vurderet endnu. Auktionshuset beskriver dog den type ædelsten som 'en helt unik og speciel meget speciel ædelsten.'

Hvis man spørger det nationale politi, som beslaglagde stenene, har de ikke været i deres varetægt i nogen tid.

- Jeg kan kun oplyse, at det var Interpols betjente, der fik dem dengang, siger talspersonen.

Men igen afviser den sydafrikanske anklagemyndighed, at man overhovedet skulle have fundet de omtalte sten.

- Hvis vi havde fundet dem, havde vi retsligt beslaglagt dem, og så havde vi solgt dem. Men frem til i dag har vi ikke beslaglagt nogen sten, siger J.P. Willemse.