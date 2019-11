Britta bryder sammen i retten: Jeg vidste ikke hvad jeg var sigtet for

Britta Nielsen fortæller i retten, at hun hverken fik en tolk eller blev præsenteret for en sigtelse, efter at hun blev anholdt af politiet i Sydafrika

En grædende Britta Nielsen fortæller fredag i retten, at hun ikke vidste, hvad hun blev sigtet for, da hun blev anholdt i Sydafrika. Hun fik hverken en tolk eller blev præsenteret for en sigtelse, da hun blev anholdt af politiet.

Det fremgår af hendes forklaring i retten.

Britta Nielsen er tydeligt berørt i retten i dag, da hun skal forklarer om anholdelsen i Sydafrika. Flere gange bryder hun sammen. Og der må et tidspunkt tages en pause, så hun kan tørre øjnene.

- Jeg er i min lejlighed, hvor jeg har været siden aftenen før. Her kommer politiet og banker på. Da jeg åbner døren vælter der en masse folk ind. En af dem præsenterer sig og fortæller, at det er ham der har været på jagt efter ham Heever. Det er en sydafrikansk politimand, siger Britta Nielsen.

- Jeg ved ikke hvor mange af dem, der er fra politiet og hvad mange af dem, der er andre steder fra. Derudover er der en dansk betjen ved navn Gert, siger hun.

Britta forklarer til hendes forsvarer, at hun ikke bliver præsenteret for en sigtelse. Hun forklarer også, at hun ikke forstod meget af det, der blev sagt ved anholdelsen:

- Jeg har lidt kendskab til skoleengelsk, men det de taler er med hollandsk dialekt, så jeg kan slet ikke nå at følge med i, hvad de siger. De henvender sig heller ikke direkte til mig. Det de siger er til hinanden og i telefoner, siger hun.

Opdateres ...