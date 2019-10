Britta for syg til retssag

Britta Nielsen har meldt sig syg.

Det meddeler dommeren ifølge Ekstra Bladets mand på stedet.

Dommeren vil komme med en ny status klokken 10.30.

Der er flere meldinger om, hvorvidt retsmødet er udsat, eller om det fortsætter uden Britta Nielsen. Ifølge TV 2 er retsmødet udsat, mens Ritzau skriver, at det fortsætter fredag.

Drama under Britta-sagen: Hentet af ambulance

Første retsmøde i retssagen mod Britta Nielsen blev torsdag middag afbrudt under dramatiske omstændigheder, da Britta Nielsen fik et ildebefindende.

En ambulance ankom kort efter til Københavns Byret for at tilse hende, og hun blev kort tid efter kørt væk i ambulancen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Britta Nielsen blev torsdag kørt væk af en ambulance. Foto: Ritzau Scanpix.

Afbrydelsen torsdagen kom, kort før Britta Nielsen efter planen selv skulle have sat ord på sagen om bedrageri for 117 mio kr.

Anklageren manglede således kun at fremlægge ét punkt mere, inden Britta Nielsen skulle være afhørt. Indtil da var kun to enslydende ord sluppet over Nielsens læber.

Det første var et 'ja', til dommerens spørgsmål om hun hedder Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Det næste var ligeledes et 'ja', da dommeren spurgte, om hun ville foretrække at blive kaldt Britta Nielsen.

Glemte at tage pille

Det er uvist præcis, hvilke helbredsproblemer Britta Nielsen har. Hendes forsvarer, Nima Nabipour, fortalte i går, at Britta Nielsen under sin varetægtsfængsling har været indlagt med hjerteproblemer.

Kort før sit ildebefindende fik Britta Nielsen også fremstammet, at hun havde glemt at tage sin pille.

Britta Nielsens behov for daglig hjertemedicin kom allerede frem under fængslingen i Sydafrika. I november i fjor oplyste hendes sydafrikanske forsvarsadvokat, Gerhard Landman, at folk fra den danske ambassade havde skaffet medicin til den fængslede dansker.

Kontoudskrifter viser også, at Britta Nielsen og hendes søn mindst to gange var på apotek under flugten fra Interpol.