Britta i panik: Låst ude af millionkonto

PHALABORWA, SYDAFRIKA (Ekstra Bladet): Gwen Nel spillede en central rolle for Britta Nielsen i Sydafrika.

I årene 2009 til 2012 arbejdede hun som personlig assistent for Britta Nielsen. Her udviklede de to kvinder et nært venskab, der betød, at Britta Nielsen begyndte at stole ubetinget på sin sydafrikanske veninde.

Når Britta Nielsen er i Danmark SMS'er, ringer og mailer hun sammen med Gwen.

Gwen kan hjælpe Britta Nielsen med praktiske opgaver i Sydafrika, mens Britta er i Danmark og passer sit arbejde i Socialstyrelsen.

Ekstra Bladet har set flere af disse mails. Mailsene er meget personlige. Britta Nielsen fortæller blandt andet, hvordan det går med hendes døtre, mens Gwen skriver, hun savner sin danske soul mate.

Igennem en årrække var Gwen Nel Britta Nielsens nære veninde og personlige assistent. Foto: Tariq Mikkel Khan

Britta i bank-problemer

Britta har nok at se til med at jonglere penge rundt.

I en mail til Gwen fortæller Britta, at hun har problemer med at få adgang til sin sydafrikanske konti i banken FNB. Mailen er dateret 13. juli 2011. Som den gode veninde og assistent Gwen er, tilbyder hun straks sin hjælp.

Britta Nielsen instruerer Gwen i, hvordan hun kan hjælpe den svindeltiltalte dansker. Foto: Tariq Mikkel Khan

Britta Nielsens konto er registreret i Phalaborwa-filialen af den landsdækkende sydafrikanske bank.

Ifølge Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet overførte Britta Nielsen 8.959.500 kroner til en konto netop her. Det skete i perioden 2008 til 2018. Under en senere afhøring har Britta Nielsen fortalte, at hun havde to konti i Sydafrika:

- Jeg har to FNB konti i Sydafrika. Den første FNB konto, som er en valutaudlændingekonto, har været brugt siden 2006, og de første ejendomme blev købt med midler fra denne første FNB valutaudlændingekonto. Min søn Jimmy og jeg åbnede også en FNB pengemarkedskonto, som gav en bedre rente end en almindelig konto. Vi ville overføre penge mellem disse konti, når vi havde brug for penge.

- Jimmy og jeg havde begge adgang til FNB valutaudlændingekontoen og pengemarkedskontoen via net-banking.

Britta Nielsen og hendes søn Jimmy Jamil Hayat har stor tillid til Gwen Nel. Derfor giver Jimmy Gwen Nel en fuldmagt til at ordne papirarbejde på hans vejne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Genvinder kontrollen

Britta Nielsen fortæller Gwen, at banken har registret hendes e-mail eller telefonnummer forkert. Derfor kan Britta Nielsen ikke flytte penge fra hendes sydafrikanske konti digitalt.

Hjemme fra Danmark forsøger Britta Nielsen forgæves at kontakte banken, men må til sidst give op.

Gwen får til opgave at tage ned i banken og få de korrekte kontaktinformationer registreret.

Det ender med, at banken får fat i Britta Nielsen, der dermed genvinder fuld kontrol over sine sydafrikanske likvider.

Torsdag begynder retssagen mod Britta Nielsen. Det sker i Københavns Byret.

Britta Nielsen sendte desperate mails til sin sydafrikanske assistent, da hun i 2011 ikke kunne få adgang til sine sydafrikanske konto. Privatfoto

Ser frem til at forklare sig

Ifølge anklageskriftet har Britta Nielsen udbetalt penge til sig selv 298 gange i perioden fra 1993 til 2018 uden at blive opdaget af sine kolleger i Socialstyrelsen eller nogen andre offentlige kontrolinstanser.

Forud for retssagen fortæller Britta Nielsens forsvarsadvokat Nima Nabipour, at hun ser frem til at forklare sig.

- Hun er selvfølgelig spændt, og så ser hun frem til at fremkomme med sin forklaring og sin udlægning af hele den situation, hun er havnet i, siger Nima Nabipour til Ritzau.