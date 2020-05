Britta Nielsen afviser at vidne i straffesagen mod sine børn. Det var ellers ventet, at hun ville afgive forklaring i retten lørdag.

Det oplyser hendes advokat Nima Nabipour på Britta Nielsens vegne.

Det var ellers forventet, at Britta Nielsen lørdag ville vidne i straffesagen mod hendes børn.

Brittas børn er tiltalt for samlet at have modtaget mere end 50 millioner kroner, der stammede fra Britta Nielsens svindel.

Britta Nielsen ville ellers være et kronvidne i sagen, da straffesagen mod hendes børn handler om, hvor meget børnene vidste om den kriminalitet deres mor begik i Socialstyrelsen og om de var bekendte med, at de mange millioner de blev forgyldt med kom fra svindlen.

I modsætning til andre vidner er Britta Nielsen ikke tvunget til at vidne i sagen, på grund af hendes nære familierelation til de tre tiltalte.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner.