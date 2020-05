Britta Nielsen betalte børnenes plastikoperationer

Det var ikke kun dyre biler, heste og ekstravagante shoppingture, Britta Nielsens børn brugte de penge, hun trak ud af Socialstyrelsen på.

Det kom frem, da anklagemyndigheden med Kia Reumert i spidsen fredag gennemgik flere beskeder sendt mellem Britta Nielsen og hendes børn via beskedtjenesten Whatsapp.

Væk med de dumme kilo

‘Pøj pøj min skat. Dejligt at du endeligt kan få hjælp til de dumme ekstra kilo. Glæder mig til at høre om din oplevelse af det. Slut med overvægt. Vi elsker dig alle sammen’, skrev Britta Nielsen til gruppen særligt rettet mod hendes ældste datter Karina Jamilla Hayat.

‘Tak mor - jeg glæder mig til det er overstået! Elsker også jer og tak til dig for at gøre det muligt! Vi snakkes efter operationen!’ svarede Karina Hayat.

Fredag var det anklagemyndighedens tur, til at udspørge den mellemste i søskendeflokken om, hvad hun vidste om de penge og værdier til mere end 3,4 millioner kroner, som anklagemyndigheden mener, hun uretmæssigt har modtaget fra Britta Nielsen.

Blandt andet fokuserede Kia Reumert på en plastikoperation, som Karina Jamilla Hayat fik udført i 2015, efter hun havde født kort tid forinden.

Rent kosmetisk

- Jeg var utilfreds med min mave og med min vægt. Derfor fik jeg lavet en operation på min mave. Det er meget privat, men jeg fik gjort noget kosmetisk, forklarede Karina Hayat i retten.

Brittas ældste datter forklarede, at hun ikke var klar over den præcise pris for indgrebet men fortalte, at det nok havde kostet omkring 40.000 kroner.

- Jeg tror, det var nærliggende for en mor at hjælpe. Jeg var ked af det og ville gerne have lavet det om. Jeg tænker ikke, at min mor har tænkt, det var for dyrt, når jeg nu var ked af det, lød det fra Karina Hayat.

Alle fik skønhedsoperationer

Foruden Karina Hayats operation i maven kom det også frem, at både Jimmy Jamil Hayat og den yngste i flokken Nadia Samina Hayat, har fået lavet kosmetiske operationer betalt af Britta Nielsen via pengene fra hendes massive millionsvindel i Socialstyrelsen.

Samlet set er søskende flokken tiltalt for at have modtaget mere end 50 millioner kroner af de 117 millioner kroner, Britta Nielsen tidligere på året blev dømt for at svindle Socialstyrelsen for.

Storebror Jimmy Jamil Hayat er tiltalt for at have fået cirka 10,7 millioner kroner, mens søsteren Nadia Samina Hayat, skal have fået 37,2 millioner kroner. De nægter sig alle skyldige, og de nægter at have kendt til morens svindel.