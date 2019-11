Britta Nielsen: Derfor faldt jeg for fristelsen

Blev opdaget af sin mand, allerede første gang der blev overført penge fra Socialstyrelsen. Men stram boligøkonomi og smag for luksus fik Britta Nielsen til at forsætte svindlen for 117 millioner

Efter familiens køb af villaen på Hvidovrevej i 1986 begyndte Britta Nielsen og hendes pakistanske mand at få alvorlige økonomiske problemer.

Den økonomisk pressede privatøkonomi gennem længere tid fik Britta Nielsen til at svindle med Socialstyrelsens tilskudsmidler. Det skete allerede, mens hendes mand, Khursheed Hayat, stadig levede, erkender hun mandag formiddag i Københavns Byret.

Det er første gang, at den 65-årige kvinde sætter ord på, hvorfor hun begyndte at bedrage sin arbejdsplads.

- Jeg faldt for en fristelse i systemet til at lave en overførsel, som skulle hjælpe på økonomien. Jeg havde fået udgifter, som jeg ikke kunne betale. Jeg var kommet i Ribers (i dag RKI), lød det lavmælt fra vidneskranken, hvor Britta Nielsen flere gange bliver opfordret til at tale højere af både dommer og anklager.

Det er lidt af en overraskelse, at Britta Nielsen i dag vælger at forklare sig. Dagen var nemlig afsat til vidneforklaringer.

De økonomiske problemer opstod altså især, da hun og hendes nu afdøde mand købte et hus i Hvidovre i 1986. Manden døde under en hjerteoperation i december 2005.

Britta Nielsen fortæller, at parret havde fået deres tre børn på det tidspunkt, hvor hun første gang overførte penge til sig selv fra Socialstyrelsen.

Men de nærmere detaljer husker hun ikke længere. Heller ikke hvor mange penge hun har støvsuget fra de offentlige kasser.

- Jeg har ingen fornemmelse af, hvor mange år jeg har gjort det. Jeg har heller ingen fornemmelse af, hvordan beløbet er blevet så stort, som det er blevet, lyder det fra Britta Nielsen.

Blev opdaget af manden

Hun fortæller, at hun forsøgte at skjule svindlen for sin familie, som første gang skete i 1997. Det gjorde hun blandt andet ved at oprette en konto i Danske Bank, selv om hende og manden har Nordea som bank.

Men manden fandt alligevel ud af, at hun havde lavet den ulovlige overførsel.

- Der kommer et kontoudtog fra banken. Det kommer i vores postkasse. Han åbner og spørger så, hvad det er.

- Jeg fortæller ham, hvad jeg har gjort. Han siger, at jeg skal skynde mig at sende dem tilbage. Han bliver frygtelig vred. Det lover jeg at gøre, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det gjort. Så jeg beholder pengene, siger hun.

I stedet oprettede hun en postboks, som kun hun havde adgang til.

Hun afviser dog, at det var, for at svindlen skulle fortsætte. Hun forklarer, at det var, fordi der blev ved med at komme kontoudtog i postkassen, som manden ikke skulle se. Hun nåede at lave et par overførsler, før hun oprettede postboksen.

Ifølge en mangeårig kollega til manden, som arbejdede på Carlsberg, havde parret allerede dengang et eksorbitant forbrug, hvilket stressede manden.

- Jeg har været på besøg i familiens hus i Hvidovre et par gange, før han pludselig døde. Allerede dengang handlede det hele om heste. Der var dyre firehjulstrækkere og hestetrailere, som de kørte rundt med til ridekonkurrencer.

- Han sagde tit til mig, at hestene var dyre. Han hylede over, at de havde så meget gæld og havde belånt huset til op over skorstenen for at finansiere heste-hobbyen, har kollegaen Svend Nærvig tidligere forklaret til Ekstra Bladet.

Inden mandens død i 2005 nåede Britta Nielsen at svindle for knap ti millioner kroner. Specialanklager Kia Reumert vil vide, om det da ikke var noget, manden lagde mærke til.

- Hverdagen var præget af sygdom, som faktisk fyldte mere end økonomien. Min far havde kræft, og min mor var psykisk syg og havde været indlagt flere gange.

- Penge har lappet nogle huller. Men det, der har fyldt, var faktisk sygdommen, siger hun.

Efter mandens død tager kriminaliteten for alvor fart.

- Jeg begynder at bruge penge på mig selv. Jeg begynder at bruge penge på noget, jeg som barn har drømt om, men ikke fået. Det er blevet en slags afhængighed, at jeg bare går ind og tager nogle penge og køber det, jeg kunne tænke mig. Er god ved min familie, forklarer Britta Nielsen.

Brugte død mand til løgn Efter Britta Nielsens mand døde i december 2005 tog svindlen ekstra fart. Nu opfandt Britta Nielsen en forklaring, som familien kunne bruge, hvis nogen spurgte, hvor de mange penge kom fra. Den mest benyttede løgn gik ud på, at hendes afdøde mand kom fra en velhavende pakistansk familie – og at hun spenderede de arvede penge. En anden forklaring var at den afdøde mand, havde været overlæge i Danmark - og havde lavet en genial mediko-opfindelse, som familien nu levede fedt af. Vis mere Luk

Afhøringen af den tiltalte ventes at fortsætte det meste af mandagen. Det er uvist, hvornår der falder dom.