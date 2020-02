Britta Nielsen dømt: Seks år og seks måneders fængsel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Britta Nielsen er netop blevet idømt seks år og seks måneders fængsel.

Det har dommer ved Københavns Byret Vivi Sønderskov Møller netop læst op. Britta Nielsen er skyldig i alle anklager.

Foruden fængselsdommen konfiskeres 113.137.325 kr., diverse usb-stik, en Scandisk og et dokument vedrørende betalingsmodtagere af SATS-puljer fra Britta Nielsen.

Samtidig skal Britta Nielsen betale sagens omkostninger.

I retten gjorde byretsdommeren det klart, at Britta Nielsen i bedrageri for ca. 117 millioner kroner.

- Uagtet at det af tiltalte begåede bedrageri må anses for særdeles groft, blandt andet henset til gerningsperiodens længde og det samlede beløb, finder retten ikke, at der efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og udførelsesmåde, foreligger særdeles skærpende omstændigheder, lyder det i begrundelsen fra dommer Vivi Sønderskov Møller.

Britta Nielsen anker ikke dommen.

Dommer undsiger anklager

Dermed går Vivi Sønderskov Møller imod anklagemyndighedens påstand om, at strafferammen skulle sprænges og Britta Nielsen skulle straffes med en historisk fængselsdom på mindst otte års fængsel.

En sådan dom ville være historisk for økonomisk kriminalitet i Danmark, da den hidtil hårdeste dom givet for sådan kriminalitet i Danmark er syv et halvt års fængsel.

Britta Nielsens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, kan dog heller ikke være helt tilfreds med dagens dom.

I sin procedure havde han argumenteret for, at Britta Nielsen ikke skulle straffes med mere end seks års fængsel.

Grove anklager

Ifølge anklageskriftet var Britta Nielsen tiltalt for at have svindlet for knap 117 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsens satspuljemidler til egne konti.

Ifølge anklageskriftet overførte den tidligere betroede medarbejder de offentlige tilskudsmidler til sig selv. Det skete over mere end 300 overførsel gennem en periode på 25 år.

Hun var ud over groft bedrageri også tiltalt for embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Den historiske retssag har været mildest talt dramatisk.

Dramatisk retssag

Retssagen har været særdeles dramatisk. På sagens første dag blev Britta Nielsen hentet med ambulance, da hun fik et ildebefindende på anklagebænken. Efterfølgende var hun sygemeldt og flere retsmøder måtte helt eller delvist aflyses.

Efter ambulance-dramaet røg Nima Nabipour og Kia Reumert i totterne på hinanden. Nima Nabipour kunne dokumentere, han ikke havde fået alt materiale i sagen udleveret. Det førte til mere forsinkelse.

Herefter begyndte sagen at handle om Britta Nielsens udlevering fra Sydafrika til Danmark.

Var der urent trav? Havde Britta Nielsen fået den rette vejledning? Vidste hun at ekspresudleveringen samtidig ville betyde, at hun kunne få en hårdere fængselsstraf, end hvis hun havde ladet sagen gå sin normale gang?

Sagen var for alvor ved at køre helt af sporet og en spruttende af raseri forsøgte retsformand Vivi Sønderskov Møller at sætte særligt Nima Nabipour på plads og drive sagen fremad, så den kunne afsluttes som planlagt sidst i november.

Brittas familie i problemer

Med dagens dom er der sat et midlertidigt punktum i svindelsagen, for allerede til foråret begynder straffesagen mod Britta Nielsens tre børn. De er tilsammen tiltalt for at have begået groft hæleri ved samlet set at have modtaget mere end 50 millioner kroner af tilskudsmidlerne fra Socialstyrelsen.

Dertil kommer, at Britta Nielsens søn, Jimmy Jamil Hayat, er tiltalt for at være i besiddelse af store mængder børneporno.

