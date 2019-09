Britta Nielsen misbrugt i nyt svindelnummer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Vidste du, at der er mange penge at tjene, hvis du bruger samme valuta-trick, som Britta Nielsen - der er mistænkt for at have svindlet for mere end 100 millioner kroner - gjorde?

Nej, det er naturligvis kynisk fup, at den fængslede kvinde skulle have hentet store gevinster ved at spekulere på børsen.

Men det er netop historien, som ukendte svindlere nu forsøger at narre penge ud af danske netbrugere med.

Det er nemt at se, at hjemmesiden ikke tilhører Ekstra Bladet. Adressen er nemlig forkert stavet, ligesom siden ikke er krypteret og sikret, som ekstrabladet.dk er. Skærmdump

Kopierer Ekstra Bladet

Vakse brugere af appen Mit digitale selvforsvar har anmeldt en falsk kopi af Ekstra Bladet og en Facebook-side, der kalder sig 'Ekstra Bladet Finans' for fup. For hverken artiklen eller Facebook-siden er ægte.

- Det er skræmmende, hvor sofistikeret svindlerne er blevet, siger seniorjurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk, der sammen med TrygFonden står bag appen.

- Her har svindlerne købt et domæne, der ligner Ekstra Bladets ganske godt. Og selvom man godt kan se, at artiklen er skrevet på en noget underlig måde, så er det et svindelnummer, der sagtens kan narre penge ud af folk, mener hun.

Domænet, som svindlerne bruger, er købt i Panama i går. Det er samme tidspunkt, at den falske Facebook-side blev oprettet.

Sådan ser den falske Facebook-side ud. Skærmdump

Smartere end algoritmen

Udover at lægge platform til den falske Facebook-side, har det sociale netværk også solgt sponsorerede opslag til svindlerne. Og det er med til at sprede den falske artikel, hvilket kan få flere til at gå i fælden.

- Facebook har bestemt et stort stykke arbejde, der skal gøres her. Og de er i gang.

- Men jeg er bare bange for, at deres algoritmer slet ikke kan følge med svindlerne, der hele tiden ændrer de domæner og artikler, de bruger til at narre penge ud af folk med, siger Anette Høyrup.

Forbrugerrådet Tænk er derfor i dialog med Facebook om mere effektivt at fjerne svindel-opslag, ligesom Ekstra Bladet ofte må bede Facebook fjerne kopier af avisens Facebook-side, hvilket de er hurtige til at gøre.

- Det har også en klar effekt, at brugerne anmelder falske sider, når de ser dem, mener seniorjuristen.

- Og jeg er sikker på, at man ved hele tiden at gøre opmærksom på svindelnumrene kan begrænse de tab, som netbrugerne lider.

