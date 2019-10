Britta Nielsen regner med at være klar til tirsdagens retsmøde

Efter et ildebefindende i sidste uge ventes den svindeltiltalte Britta Nielsen at møde i retten tirsdag

Den svindeltiltalte Britta Nielsen er tilsyneladende blevet frisk igen, efter at hun fik et ildebefindende under et retsmøde i Københavns Byret i torsdags.

Det oplyser hendes advokat, Nima Nabipour, i en besked til Ritzau mandag eftermiddag.

- Det er forventningen, at min klient vil møde op til hovedforhandlingen i morgen, lyder beskeden fra Nima Nabipour.

Britta Nielsen fik et ildebefindende kort efter frokostpausen og blev hentet af en ambulance.

Hendes advokat forklarede, at hun i løbet af frokostpausen havde følt sig lidt svimmel.

Han tilføjede, at hun i løbet af varetægtsfængslingen har været indlagt med hjerteproblemer.

Hun skulle også have deltaget i retsmødet fredag. Men ifølge retsformanden meldte hun sig syg om morgenen inden retsmødets begyndelse.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet med omkring 117 millioner kroner af de offentlige kasser. Ifølge tiltalen skete det, mens hun var ansat i Socialstyrelsen.

Torsdag oplyste hun via sin forsvarer, at hun erkender at have overført penge til sig selv.

