Britta Nielsens hus solgt

Den svindelmistænkte Britta Nielsens hus i Hvidovre er blevet solgt.

Det fremgår af dokumenter fra Tinglysningsretten.

Ifølge skødet er ejendommen blevet solgt for 4,6 millioner kroner. Det er 150.000 kroner under den udbudte salgspris.

Ejendomsmægler Martin Porsmose, der havde ejendommen til salg, oplyser til Ekstra Bladet, at boligen kun nåede at ligge 23 dage hos ham, før den var solgt.

Han er godt tilfreds med den hurtige ekspeditionstid.

'Det er meget tilfredsstillende. Aktiviteten har fra dag ét været god på ejendommen, og det var en lokal, som endte med at erhverve sig nøglerne,' skriver han i en kortfattet mail til Ekstra Bladet.

I husets alrum er der franske døre til opholdsstuen, og der er også døre ud til verandaen, hvor fra man videre kan gå ud til en stor terrasse og have. Her er køkkenet, hvor Britta Nielsen formentlig har stået og kokkereret. På første sal er der yderligere et tekøkken. Her ses haven, hvor der til venstre er et udhus og et hønsehus. Her er et af badeværelserne på Hvidovrevej 104. Der er endnu et badeværelse og et gæstetoilet i huset. Britta Nielsens tidligere hjem i Hvidovre er bygget af mursten med et tegl-tag på toppen.

Super spændende

I salgsopslaget blev Britta Nielsens villa beskrevet som 'super spændende ejendom med rigtig mange muligheder for individuel indretning'.

Huset er bygget i 1937 med et grundareal på 841 kvadratmeter og 264 kvadratmeter under taget fordelt på to etager og en kælder.

Så der er rigelig plads at boltre sig på med hele fem værelser, to badeværelser, garage med plads til to biler, udhus, hønsehus, køkken, tekøkken, altan og veranda.

Huset beslaglagt

Huset blev sat til salg, godt fem måneder efter den tidligere ansatte i Socialstyrelsens ejendom blev beslaglagt som følge af de grove beskyldninger imod hende.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan Britta Nielsen købte huset på Hvidovrevej 104 tilbage i 1986. Dengang kostede det knap 1,2 millioner kroner.

Ny millionregning for Britta-svindel

Huset på Hvidovrevej lugter ikke ligefrem af udskejelser i millionklassen, og Britta Nielsen levede umiddelbart et stille liv i Danmark. Det var i Sydafrika, der var større armbevægelser i livsførelsen, som Ekstra Bladet har afsløret.

Sus og dus i Sydafrika

I Sydafrika har Britta Nielsen blandt andet købt guldsmykker og diamanter samt opført en luksusvilla tæt på en af verdens mest berømte safariparker - Kruger National Park.

Brittas datter går konkurs

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kurator Boris Frederiksen eller Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour.

Britta er sigtet for at have bedraget Socialstyrelsen for 120 millioner kroner.

Personlig konkurs

Britta Nielsen blev erklæret personlig konkurs af Sø- og Handelsretten 4. oktober 2018.

Men selvom Britta Nielsen har levet en dyr tilværelse med bolig i Sydafrika, champagne og heste for et stort tocifret millionbeløb, er der en del vej fra hendes værdier til de 120 millioner kroner, som hun er sigtet for at have svindlet for.

Ud over huset er der blevet inddraget en andelslejlighed, et ikke offentligt kendt antal biler, en pensionsopsparing, en ødegård i Sverige og et indestående på en dansk bankkonto.

Britta-sagen Over en årrække – fra 1993 til 2018 – lykkedes det ifølge politiets sigtelser for 64-årige Britta Nielsen at flytte mindst 120,6 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser til egne lommer. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november – og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet. I midten af december valgte hun frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling frem til 15. januar. Her valgte hun igen frivilligt at forlænge varetægtsfængslingen. Hun er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel. De to døtre er i dag på fri fod, mens Jimmy ligesom sin mor stadig er varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig ligesom sine søstre. Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, 37, blev tidligere på året ligeledes sigtet for groft hæleri i den store svindelsag. Han nægter sig også skyldig Vis mere Luk

