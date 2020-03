Britta Nielsens søn løslades

Britta Nielsens søn, Jimmy Jamil Hayat, er netop blevet løsladt, efter specialanklager Kia Reumert har afsluttet afhøringen.

Britta Nielsens søn har siddet varetægtsfængslet i Danmark siden 10. november 2018.

Han løslades som følge af coronakrisen, der har betydet stor usikkerhed om, hvornår straffesagen mod ham kan afsluttes.

Med usikkerheden om, hvornår domstolene igen er fuldt operationsdygtige, risikerer Jimmy Hayat at sidde varetægtsfængslet længere, end han til syvende og sidst kan ende med at blive dømt.

Samtidig er det anklagemyndighedens vurdering, at han ikke kan påvirke vidner i sagen.

Som medhørende krav for løsladelsen er Jimmy Hayats pas blevet inddraget, ligesom han har accepteret, at straffesagen mod ham kan afsluttes i hans fravær.

Sønnen er tiltalt for samlet at have fået cirka 10,7 millioner kroner fra sin mor, som er dømt for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen. Det nægter han.

Levede af Britta

Tirsdag afsluttede specialanklager Kia Reumert sin afhøring af Jimmy Jamil Hayat.

Under afhøringen kom det frem, at Britta Nielsens søn i årene 2012-2018 har haft en skattepligtig indkomst i Danmark på under 1000 kroner, skønt han i længere perioder har opholdt sig i landet.

I stedet viste Kia Reumert, hvordan penge er strømmet fra Britta Nielsen til Jimmys konto.

Hentede børneporno under flugten

Foruden pengestrømmen blev der endeligt tage hul på den del af anklageskriftet vedrørende Britta Nielsens søn, der omhandler børneporno.

Da Jimmy Hayat blev anholdt i Københavns Lufthavn i november 2018, var han i besiddelse af en computer samt en ekstern harddisk.

På hardwaren blev der fundet 478 børnepornografiske billeder og 571 film med børneporno.

Meget af materialet er tilsyneladende downloadet, mens Jimmy Hayat var på flugt fra de danske myndigheder sammen med Britta Nielsen.

Således har Kia Reumert dokumenteret, at der fra 25. oktober til 28. oktober er downloadet materiale, mens det kan dokumenteres at flere af filmsekvenserne er blevet afspillet 29. oktober.