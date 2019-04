Britta Nielsens svigersøn blev væk fra retten

11 mennesker ventede tirsdag længe forgæves på hovedpersonen i en kidnapningssag ved Retten i Kolding.

Kian Mirzada, som er svigersøn til den svindelsigtede Britta Nielsen, var nemlig i løbet af natten blevet anholdt i forbindelse med en fogedforretning.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Dermed trækker den i forvejen længerevarende retssag, som allerede flere gange er blevet udsat, yderligere ud.

Mirzada er tiltalt for i januar 2018 at have instrueret tre medtiltalte i at kidnappe en 36-årig polsk mand. Mirzada nægter sig skyldig.

Brittas brutale svigersøn

Kæmpe problem

Mirzada er hovedtiltalt i sagen, som oprindelig var planlagt til være afsluttet i august i fjor, men som følge af andre udsættelser forventede en afslutning i dag.

Hvis alt går vel falder der nu dom i slutningen af oktober.

Det huer langt fra sagens øvrige tiltalte.

- Det er katastrofalt for min klient, siger forsvarer for en 23-årig medtiltalt, advokat Mie Sønder Koch, til Vejle Amts Folkeblad.

Hendes klient afsoner i øjeblikket en anden fængselsdom og bliver ifølge advokaten nægtet udgang fra fængslet på grund af den atter forsinkede kidnapningssag.

- Det kæmpe problem er, at der er tale om to forskellige systemer, som ikke taler sammen, fastslår forsvareren.

Se politianmeldelsen: Brittas svigersøn fik kæmpebeløb

Arbejdede for svigermor

Britta Nielsen er sigtet for at have bedraget Socialstyrelsen for over 100 millioner kroner.

Sagen er hendes første møde med dansk strafferet. Før hun blev udleveret til sit fødeland stiftede hun dog bekendtskab med det sydafrikanske retsvæsen og tilbragte nogle dage bag tremmer her. Det gjaldt i øvrigt også hendes søn, som i lighed med sine søstre er sigtet for hæleri i forbindelse med den omfattende svindelsag.

Det gælder også svigersønnen, som dog langtfra er nogen novice, når det kommer til at være på kant med loven. Han er tidligere dømt for overtrædelse af våbenloven og for grov vold.

Ifølge anklageskriftet begyndte kidnapningssagen 13. januar 2018 kl. 22.00.

Her troppede tre medtiltalte mænd op i Give, hvor de smadrede en rude og trængte ind i et hus. Herefter slog de ifølge anklageskriftet offeret i ansigtet og slæbte ham 200 meter til en ventende bil.

Se også: Brittas svigersøn politianmeldt: Mystiske penge i konkursfirma

Efter instruktion fra svigersøn

Det skete ifølge anklageskriftet efter aftale med - og instruktion fra - Britta Nielsens svigersøn, Kian Omid Mirzada.

Herefter blev offeret kørt til et hus i Slagelse og holdt fanget til næste morgen.

Derefter blev han kørt til en lejlighed i Skælskør. Her fortsatte mareridtet til kl. 18.00, hvor offeret pludselig blev instrueret i at gå hen til en bestemt grillbar. Her lykkedes det ham dog at få kontakt til politiet.

Anklageskriftet citerer en række truende tekstbeskeder, som Britta Nielsens svigersøn sendte til det formodede offer mellem jul og nytår 2017. Eksempelvis med denne præcise ordlyd:

’Wallahhhhhhh i will fuck you this timeeee wait and see. Last time i was nice but this time (game over)’ ... ’You dont see when i destroy lifes ... this time i will fuck you up!’

Ifølge anklagemyndigheden var truslerne egnet til at ’fremkalde alvorlig frygt for liv, helbred og velfærd’.