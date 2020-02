Britta Nielsens svigersøn sigtet: Containere var fulde af tyvekoster

Politiet fandt for over 700.000 kr. hæler-varer hos svigersønnen, der ventes at tilstå på mandag

Et lagerrum hos Shurgaard og to containere var fyldt med stjålne byggematerialer og værktøj for mindst 700.000 kr., da politiet slog til mod den 28-årige Kian Omid Mirzada, der er svigersøn til svindeltiltalte Britta Nielsen.

Aktionen skete 21. marts 2018 et halvt års tid før Britta Nielsen blev afsløret i million-svindel mod Socialstyrelsen og flygtede til Sydafrika.

Kian Mirzada har overfor politiet erkendt hæleri af de mange genstande, som politiet fandt, og på mandag ventes han at gentage tilståelsen overfor en dommer i Retten i Glostrup, så han kan få dom samme dag. Retten har kun afsat et par timer til sagen.

I forvejen er Kian Mirzada sigtet for hæleri i relation til Britta Nielsens svindel, fordi bagmandspolitiet mistænker, at han har gemt værdier efter aftale med svigermor.

Børnene tiltalt

Under retssagen mod Britta Nielsen kom det i november frem, at hun har overført 380.300 kr. til svigersønnen. Hans hustru, Britta Nielsens datter Karina Jamilla Hayat, 35, er netop blevet tiltalt for hæleri for 3,5 millioner kroner fra sin mor.

Britta Nielsens anden datter, Nadia Samina Hayat, 32, er tiltalt for hæleri for 37 millioner kroner og hendes søn, Jimmy Jamil Hayat, 39, er tiltalt for hæleri for 10,6 millioner kr.

Aktionen mod svigersønnen Kian Mirzada, der drev et håndværksfirma, skete, da politiet fik mistanke om, at et par containere på Hammerholmen i Hvidovre og Langtoften i Lejre rummede tyvekoster.

Politiet ransagede også lagerrum 4006 hos Shurgaard på Biblioteksvej 70 i Hvidovre og Kian Mirzadas privatadresse i Hvidovre.

Maling og tagpap

Alle steder dukkede der formodede tyvekoster op. Det var for eksempel en masse el-værktøj, 132 ruller tagpap, vinduer, brændeovne, varmepumper, døre og dørkarme, 60 kasser med gulvlaminat, VVS-artikler, 112 kasser med klinker og 102 poser med spartelmasse.

De fleste byggematerialer er umulige at spore, da det er standardvarer fra byggemarkeder, men det er lykkes politiet at finde ejeren til 390 spande maling fra Beckers, som er udleveret til ejeren.

Retsmødebegæringen i sagen remser flere hundrede tyvekoster op, og politiet har opgjort den samlede værdi til ’ikke under 700.000 kr.’.

Politiet fandt også to kostbare Svanestole fra Fritz Hansen, hvor serienumrene var fjernet, og på Kian Mirzadas bopæl en stjålet iMac computer.

Sagen mod Kian Mirzada skulle være kørt i retten fredag, men er udsat til mandag 17. februar. Hans beskikkede forsvarer er advokat Nima Nabipour, der også er forsvarer for svigermor Britta Nielsen.