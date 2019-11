Britta-sagen har kostet 10 millioner kroner

Det har kostet mindst 10 millioner kroner at udrede trådene efter Britta Nielsens svindel.

Det oplyser vicedirektør i Socialstyrelsen Rikke Thorning fredag formiddag i Københavns Byret.

Ifølge Rikke Thorning har Socialstyrelsen brugt millioner på jurister, mandetimer, konsulenter og lignende på at sørge for, at svindlen blev stoppet og ikke kunne gentage sig.

- Så snart vi fandt ud af, at svindlen foregik, lukkede vi systemerne ned. Samtidig har vi brugt utroligt mange midler på at vende hver en sten. Vi har brugt utroligt meget tid på dette. Vi har brugt mere end 10 millioner kroner på at undersøge sagen, siger Rikke Thorning fra vidneskranken.

Dermed fortsætter regningen efter Britta Nielsens svindel med at stige markant.

I forvejen er Britta Nielsen tiltalt for at have svindlet for knap 117 millioner kroner.

Med de 10 millioner kroner i ekstra udgifter løber regningen for samfundet derfor foreløbigt op i 127 millioner kroner. Dertil kommer blandt andet udgifter til retssagen og efterforskningen.

