Brittas børn på støtten: Får kontanthjælp og SU

Britta Nielsens børn er havnet på offentlig forsørgelse, efter svindelsagen begyndte at rulle. Flere af dem er på kontanthjælp. Det kom frem i retten lørdag

Der er langt fra det liv i sus og dus, Britta Nielsens tre børn levede, før den tidligere betroede medarbejder i Socialstyrelsen blev opdaget i svindel, til den beskedne tilværelse, de lever i dag.

Ved lørdagens retsmøde i straffesag mod Britta Nielsens børn kom det frem, at alle Britta Nielsens børn i dag lever af offentligforsørgelse.

Både Karina Jamilla Hayat og Jimmy Jamil Hayat modtager kontanthjælp, mens Nadia Samina Hayat læser jura og herigennem er berettiget til SU.

Oplysningerne kom frem, da de tre tiltaltes personlige forhold skulle fremlægges for retten.

Bor sammen hos Karina Jamilla

Her kom det også frem, at de tre søskende i dag bor sammen i Karina Jamilla Hayats lejlighed i Hvidovre.

Det er ikke kun på det økonomiske plan, at svindelsagen har haft store omkostninger for Britta Nielsens børn.

Lige nu sidder børnene på anklagebænken ved Retten i Glostrup, hvor de samlet set er tiltalt for at have modtaget mere end 51 millioner kroner fra Britta Nielsen.

Penge som anklagemyndigheden mener, de voksne børn burde have vidst stammede fra omfattende svindel.

Karina Jamilla Hayat ønskede at tilføje noget, i forlængelse af at hendes personlige oplysninger blev fremlagt.

Jimmy Jamil Hayats personlige oplysninger ikke blev fremlagt, da han har siddet varetægtsfængslet så længe, at han ikke risikerer fængselsstraf.

Traumatiseret

I stedet tog familiens yngste medlem den 33-årige Nadia Samina Hayat ordet.

Igennem en årrække dyrkede hun et luksusliv i Holland og Tyskland, hvor hun købte og solgte heste for millioner, mens hun red på et af Europas mest luksuriøse stutterier.

- Det har haft store konsekvenser for mig, at denne sag er kommet frem. I en periode vidste jeg ikke, hvem jeg var mere. Jeg turde ikke gå ud, og kunne ikke følge et normalt liv.

- Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg var til lægen og fik en diagnose med en akut belastningsreaktion - et traume. Jeg er nok ikke så udadvendt som før - det er svært at snakke om, lød det fra Nadia Samina, der havde svært ved at holde tårerne tilbage.

Nye økonomiske problemer truer

Skulle de tre søskende blive dømt, står de over for nye økonomiske problemer.

I det tilfælde, vil de formentlig blive bedt om at afholde sagens omkostninger, der ventes at løbe op i flere hundredtusinde kroner pr person.

Lørdagens retsmøde, var det sidste planlagte i sagen.

Onsdag og torsdag i næste uge vil anklager og forsvarer procedere før der ventes at falde dom i sagen 9. juli.

Britta Nielsens børn nægter sig skyldige i alle anklager.