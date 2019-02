Brittas datter går konkurs

Ligesom sin mor er Nadia Samina Hayat gået personlig konkurs.

Det skriver Finans.

Mediet har fået aktindsigt i en række dokumenter fra Sø- og Handelsretten, og her fremgår det, hvordan hun blev erklæret konkurs 5. februar, fordi hun har modtaget private lån fra sin mor.

De to døtre valgte at stå frem i et interview, der blev sendt på Kanal 5, og her fortalte Karina Jamilla Hayat og Nadia Samina Hayat blandt andet om, hvordan familiens levestandard ændrede sig efter faderens død i 2005 - tre år efter at Britta Nielsen ifølge sigtelsen begyndte at bedrage sin arbejdsplads for millioner.

Hun fortalte også om, hvordan hun har købt op mod 60 heste i tiden efter og op til, at Britta Nielsen flygtede ud af landet i 2018. Der er blandt andet penge til disse hestekøb, som ligger til for konkursen, lyder det i et dokument fra konkursboets kurator, Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

'Skyldneren (Nadia Samina Hayat, red.) har i et interview med tv-kanalen Kanal 5 bekræftet, at disse midler hidrørte fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen (Britta Nielsen, red.). På baggrund heraf og i mangel af dokumentation for det modsatte, må det således også have formodningen for sig, at overførslerne fra Anna Britta Troelsgaard Nielsen til skyldnerens private konti er udtryk for lån.'

Det lån er ikke blevet betalt tilbage til konkursboet, og derfor er Nadia Samina Hayat nu erklæret konkurs, fremgår det.

Døtrene er begge sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed og har indtil i dag været beskyttet af et navneforbud i sagen, hvor deres mor er sigtet for bedrageri for mindst 111 millioner kroner som ansat i Socialstyrelsen.

