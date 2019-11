Brittas hårde barndom: Jeg blev ladt i stikken

Britta Nielsen stjal for at give sine børn en tryghed, som hun ikke selv fik som barn, hvor hun måtte gemme sig for fogeden.

- Jeg har gerne villet give mine børn en anden baggrund, end jeg selv har haft. Jeg ville give dem tryghed, lød det fra svindelsigtede Britta Nielsen, inden hun igen brød grædende sammen og måtte have en pause i et baglokale under dagens retsmøde.

- Jeg har haft en barndom, hvor vi var fattige. Mine forældre har ikke kunne betale regningerne. Min mor var psykisk syg. Hun måtte stille på psykiatrisk hospital i Middelfart. Hun har været selvmordstruet. Min far skulle passe min mor. Min storesøster måtte passe min lillebror, så jeg har været ladt i stikken, forklarer hun og fortsatte med bævende stemme:

- Det har jeg ikke ønsket skulle ske for mine børn. Det blev startskuddet. At det så endte med, at jeg ikke kunne lade være. Der har ikke været behov for det økonomisk, og det ønskede jeg ikke at blive ved med.

Det var, mens hun blev afhørt af forsvarsadvokat, Nima Nabipour, Britta Nielsen pludselig åbnede op for den belastede opvækst i Odense.

Familien bestod af to ufaglærte forældre samt en storesøster og en lillebror - og havde kroniske økonomiske problemer. Da Britta Nielsens og mandens egen økonomi kørte i samme spor - med ubetalte regninger og rykkere begyndte hun at svindle på jobbet.

- Mine børn skulle ikke se fogeden komme på besøg, som jeg selv har været vant til som barn. Min barndom har været meget utryg. Vi var fattige - og vi børn blev bedt om at være stille, når fogeden kom, fortalte den 65-årige svindeltiltalte mormor.

Nye oplysninger om døtrene: Var i Brittas bankboks under flugten

Hun kunne dog ikke lade være med også at rose sig selv.

- Jeg har været meget pligtopfyldende. Det kan lyde mærkeligt, når jeg har haft en trang til at svindle, men jeg kunne alligevel godt lide mit arbejde, forklarede hun.

Advokaten: - Forstår du i dag, det var forkert?

- Ja det har jeg forstået. Undervejs har jeg først tænkt, at der ikke var nogen, der manglede de her penge. De her små beløb. Så blev det noget jeg ikke kunne lade være med.

- Jeg ville ønske jeg kunne nøjes med at sige undskyld. Jeg ville ønske jeg kunne nøjes med at sige undskyld til mine børn, min familie og mine kollegaer, lød det fra Britta Nielsen - før hun bryder fuldstændig sammen, og Nima Nabipour afbryder afhøringen.