Brittas søn dømt: Havde 22 film med meget grov børneporno

Jimmy Hayat fik i dag to år og seks måneders fængsel for groft hæleri og besiddelse af børnepornografisk materiale. Han ankede dommen på stedet.

Jimmy Hayat fortrak ikke en mine, da dommer Henrik Munkholm i dag læste dommen mod ham op.

I alt fik han to år og seks måneders ubetinget fængsel, som han efter en kort samtale med sin forsvarer, Jan Schneider, valgte at anke til Østre Landsret.

I spørgsmålet om besiddelse af børnepornografisk materiale blev Jimmy Hayat frikendt for det indhold, der lå på hans Macbook Pro bærbar computer. Det drejer sig om fire filmsekvenser i kategori 1, 32 filmsekvenser i kategori 2 og en i kategori 3.

Dommer Henrik Munkholm fandt det derimod bevist, at indholdet på en ekstern harddisk af mærket LaCie tilhørte Jimmy Hayat.

Her lå der en masse materiale, der tilhører de to hårdeste kategorier. Kategori 2 dækker over film og billeder, hvor et barn er involveret i seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgang end samleje, mens kategori 3 blandt andet dækker over situationer, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende.

Her ses en ekstern harddisk af mærket LaCie, som den Jimmy Hayat var i besiddelse af. Pr-foto

På harddisken lå der 478 børnepornografiske billeder. Tre billeder var i kategori 1, 459 var i kategori 2 og 16 billeder i kategori 3. Herudover lå der 8 filmsekvenser i kategori 1, 504 filmsekvenser i kategori 2 og 22 filmsekvenser i kategori 3.

Under retssagen har Jimmys to søstre forladt lokalet hver gang, at han blev afhørt om materialet - eller der blev indkaldt vidner.

Se også: Downloadede børneporno under flugten

Og materialet var af så voldsom karakter, at anklager Kia Reumert på et tidspunkt under en af retsdagene brød sammen og måtte bede om ti minutters pause, da hun skulle omtale det.

Jimmy Hayat har under hele retssagen nægtet sig skyldig i spørgsmålet om besiddelse af børnepornografisk materiale.

Red Barnet: Voldsomme overgreb

22 filmsekvenser og 16 fotografier som Jimmy Hayat nu er dømt for at være i besiddelse tilhører kategori 3, som er den absolut groveste kategori inden for billeder og film med seksuelle overgreb på børn.

Det fortæller psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen:

– Det kan være, hvor der er en seksuel aktivitet med børn under tre år – eller med større børn, der udsættes for voldtægt, tvang eller trusler.

– Så der er tale om voldsomme overgreb, som kommer til ødelægge de børn, der bliver involveret i det, siger han.

Ifølge Kuno Sørensen er materiale fra denne kategori i høj kurs.

– Ofte er det sådan, at dem, der er forbrugere af sådan noget overgrebsmateriale, efterhånden vil have det mere og mere voldsomt før, at det giver den stimulation, de forventer.

– Og denne grove type af overgreb kan være meget eftertragtet. Man har set flere gange, at det er blevet brugt som en byttevare i lukkede netværk. Her skal man typisk for at få adgang selv levere noget nyt materiale, hvor man på den ene eller anden måde kan identificere sig som producenten, eksempelvis ved at barnet har en seddel på sig, så man er sikker på, at det er produceret til lejligheden, og at det for eksempel ikke er en politiagent, siger han.