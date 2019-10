Brittas vilde flugt: Snød politiet tre gange

Britta Nielsen var tre gange tæt på at blive anholdt under sin flugt i Sydafrika

Den svindelmistænkte Britta Nielsen kørte tusindvis af kilometer med Interpol i hælene, da hun sidste år var på flugt i Sydafrika.

Det viser en kortlægning Ekstra Bladet har lavet påbrund af sydafrikanske retsdokumenter, interview med interpol og research i Sydafrika.

Du kan herover se en mini-doc om Brittas dramatiske flugt.

I alt nåede Britta at være på flugt i 44 dage inden, at det lykkedes for Interpol-officer Willem van der Heever at fange hende om morgenen den 5. november i et hotelkompleks i Sandton i Johannesburg. Flere gange under flugten var han tæt på at anholde Britta, men hver gang nåede sagsbehandleren fra Hvidovre at undslippe.

– Jeg var lige ved at anholde hende tre gange, men først fjerde gang lykkes det efter, at jeg modtog informationer om, at hun var i Sandton, siger Willem van der Heever.

Du kan læse det det eksklusive interview med Willem van der Heever herunder:

Willem fangede Britta og Jimmy: - De var meget professionelle

Retssagen mod Britta Nielsen begynder den 24. oktober i Københavns Byret. Britta Nielsen er i følge anklageskriftet tiltalt for at have svindlet for 116.915.658 kroner og risikerer at få op til 12 års fængsel.

Herunder kan du du se en detaljeret gennemgang af Brittas flugtrute: