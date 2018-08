Bro-katastrofen: Far, mor og lille Samuel styrtede i døden

Mens redningsarbejdere knokler for at redde mulige overlevende ud fra murbrokkerne af den nu kollapsede Ponte Morandi-bro, stiger antallet af døde.

Mens 10 personer fortsat er savnede, meldes 37 døde omkommet i tragedien, der ryster ikke bare Italien, men hele verden.

For hvordan kunne det ske? Et spørgsmål, ikke bare de ansvarlige myndigheder, men nok i særdeleshed de mange pårørende, stiller sig selv netop nu.

Der herskede kaos i minutterne efter kollapset, hvor den tunge regn samtidig besværliggjorde overblikket. (Video: Ruptly/AP/Italiensk Politi)

Ikke mindst de mange pårørende til en familie på tre - Robert Robbiano, Ersilia Piccinino og deres søn Samuel på bare syv år - der alle mistede livet, da de forsøgte at krydse den 51 år gamle og ofte udskældte bro.

Det skriver La Reppublica.

Robert Robbiano, Ersilia Piccinino og deres søn Samuel blev alle taget med i døden. (PRIVATFOTO)

På vej til frokost

Som så mange andre genovanesere krydsede de jævnligt broen, og tirsdag var ingen undtagelse. Her var familien på vej til noget så uskyldigt og naturligt som en frokost hos Samuels bedstefar, da deres med liv med et blev revet væk i en af de mest ufattelige, meningsløse hændelser, man kan forestille sig.

Her kollapser broen i Genova

Da bilen blev fundet mange meter under det tilbageværende brostykke, fremstod den knust, men den lignede et køretøj, der kunne indeholde liv.

Håbet var intakt. Men også falsk.

I trit med dødstallet steg, voksede antallet af nedslående beskeder til de efterladte, og den lille familie står nu tilbage som tre af foreløbigt 37 triste symboler på tragedien, der endnu ikke har fået placeret et ansvar.

Ønsker konsekvenser

Det var imidlertid den italienske infrastruktur-myndighed, Autostrade per L'Italia, der stod for renovering og vedligeholdelse af den kollapsede bro i Genova. Nu ønsker den italienske transportminister, Danilo Toninelli, at topledelsen skal træde tilbage.

Det skriver han i et Facebook-opslag:

Mindst 30 personbiler og tre tunge køretøjer menes at have befundet sig på broen, da den kollapsede for øjnene af de chokerede italienere.

Det var et stykke af vejbanen og et brotårn, der tirsdag lige før middag faldt ned. Bilen styrtede 45 meter ned. Der er tale om et op mod 200 meter langt stykke af broen, som ligger knust.

Broen går som en viadukt over en lavtliggende del af byen.

- De fleste af de omkomne ser ud til at have befundet sig i de biler, der styrtede til jorden oppe fra motorvejsbroen, siger chefen for Italiens civilforsvar, Angelo Borrelli.

Der er to lagerbygninger under broen, som menes at have været ferielukket, så derfor var der formentlig ingen i bygningerne, siger han ifølge AP.

Der var ikke beboelsesejendomme under broen.

Broen passerer hen over et shoppingcenter, flere fabrikker, nogle boliger, et togspor med retning mod Milano samt floden Polcevera.