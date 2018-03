Bro-kollaps knuste mennesker og biler: - Der var blod over alt

Politibetjent ved Sweetwater Politi, Jenna Mendez, forstod ingenting, da gangbroen mellem Sweetwater og Floridas internationale Universitet i Miami pludselig kollapsede torsdag eftermiddag lokal tid.

Hun var på vej på arbejde, da hun blev fanget i lyskrydset ved broen, kort før den styrtede sammen.

- Jeg var ved krydset lige før broen. Da jeg så det, tænkte jeg, hvorfor gør de det? Hvorfor sænker de broen? Jeg var i chok, fortæller politibetjenten til Miami Herald.

Men røgen fra området og panikken på vejen fik hende hurtigt til at indse, at der var sket noget forfærdeligt.

- Jeg satte mine sirener på og kørte udenom trafikken og parkerede min bil ved broen, siger hun.

Hun kravlede derefter op på broen og startede straks med at yde førstehjælp på de sårede fodgængere. Her hjalp hun fire bygningsarbejdere, som blødte voldsomt - en af dem sad fast i et kabel.

Jenna Mendez var blandt de første betjente på broen til at yde hjælpe.

Blod over alt

Politibetjent Juan Llera assisterede også ved ulykkesstedet, kort efter broen kollapsede.

Han var på stationen, da han hørte et stort brag, som han troede var en eksplosion.

- Jeg løb ud, og en af de andre officerer råbte til mig, boren er lige kollapset, fortæller Juan Llera til AP.

Juan Llera begyndte straks at yde førstehjælp til de sårede. En af dem havde et åbent kraniebrud, en anden havde en læsion på den nederste del af kroppen, og den tredje var ukontaktbar.

- Jeg begyndte at give hjertemassage til den tredje mand. Han havde ingen puls. Vi tænkte, at vi bare skulle have liv i ham, og give ham ilt til hjernen, fortæller Juan Llera.

- Der var blod over alt, siger han.

Juan Llera og de andre betjente på stedet hjalp hinanden med at få gang i mandens hjerte, imens de ventede på redningsarbejderne.

Da lægen ankom, kunne han heldigvis bekræfte, at manden igen havde en puls.

Forventer ikke flere overlevende

I alt er seks personer blevet dræbt i ulykken, og otte biler er blevet mast. Derudover er mindst 10 personer er blevet bragt til hospitalet med kvæstelser.

Fem personer blev fundet dræbte på stedet, mens den sjette person er omkommet på hospitalet.

Hele natten mellem torsdag og fredag har et redningshold arbejdet på at finde flere overlevende under broen. Indtil videre uden held.

Politiet forventer ikke længere at finde flere i live, fortæller Lee Cowart, talsmand for politiet i Miami-Dade, til Miami Herald.