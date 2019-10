Bro spærret efter fund af håndgranat

En gammel håndgranat er blevet fisket op af Utterslev Mose i København.

Det har fået Københavns Politi til at spærre broen over mosen. Broen har været spærret siden klokken 18.34, og politiet forventer, at afspærringen er ophævet omkring klokken 19.35.

- Der var nogen, der stod og 'magnetfiskede' fra broen, hvor en så fik fisket en rigtig gammel håndgranat op, fortæller Jesper Frandsen, vagthavende ved Københavns Politi.

Efter fund af mistænkelig genstand på broen over Utterslev Mose, Maglegårds Alle / Horsebakken, er trafikken i øjeblikket spærret i begge retning henover broen, imens vi arbejder på stedet #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 8, 2019

Det var en 41-årig mand, der fik den noget uventede fangst på krogen og ringede til politiet klokken 18.04.

Politiet kørte ud til stedet for at undersøge den mistænkelige genstand nærmere. Da de kunne slå fast, at der var tale om en gammel håndgranat, de vurderer som ufarlig, kontaktede de Forsvarets ammunitionsrydning, der kommer og henter granaten.

Opdateres ...