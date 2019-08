Brød i brand under landing: Er styrtet ned før

Et fly gik i brand i nat i Aarhus Lufthavn, mens det forsøgte at lande. Om bord var den amerikanske popsangerinde Pinks manager og flere turnémedlemmer. Vraget af flyet blev efterfølgende fjernet fra landingsbanen af beredskabet.

Superstjernes folk i dansk flyulykke inden stadionkoncert

Flyet var et Cessna 560XL og kan købes for et sted mellem 1,9 og tre millioner dollars på nettet. Det er et tomotorers jetfly, som regel med plads til ti mennesker og to piloter. Af et flyselskab er det blevet beskrevet som et meget populært business-jetfly. Det bruges af en lang række forskellige virksomheder og privatpersoner.

Flyet forulykkede 00:38 i nat i forbindelse med landing. Foto: ØXENHOLT FOTO/Ritzau Scanpix

Under den brasilianske valgkamp 2014 styrtede præsidentkandidat Eduardo Campos under dårligt vejr i en opgraderet variant, et Cessna 560XLS+, og døde sammen med resten af passagererne.

Ifølge en online flysikkerhedsdatabase, Aviation Safety Network, har flytypen i løbet af sine 23 år i luften været involveret i flere styrt inden i nat i Aarhus.

Deraf har flyet været totalskadet tre af gangene, men udover ved uheldet i Brasilien har det ikke været med dødsfald til følge.

Cessna 560XL er et mellemstørrelses privatfly og et særdeles populært et af slagsen. Foto: Shutterstock.

Årsagen uvis

Det vides endnu ikke, hvad præcis der fik flyet med Pinks crew til at gå i brand.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fløj flyet meget lavt under indflyvningen og blev ramt af en ukendt genstand kort inden landing, og det skulle dermed have ramt et ukendt objekt kort inden ulykken. Ingen af passagererne kom dog til skade, da alle nåede at flygte ud af flyet.

Hver gang et fly styrter, tilkaldes Havarikommissionen. De vil undersøge, hvad der var grund til ulykken. Havarikommissionen kan bruge op til et år på at komme til bunds i en ulykke. Hvis en flyulykke skyldes en kritisk fejl ved selve flymodellen, vil fagfolk gå i gang med at vurdere, om den stadig er forsvarlig at flyve i.

Fortsætter turné

Pink spillede mandag aften koncert i Oslo, og næste stop er Horsens, hvor hun skal spille på Casa Arena. Angiveligt havde hun sendt et hold i forvejen for at forberede stadionkoncerten, og det er efter sigende dem, der var ombord på flyet.

Ifølge Horsens & Friends, der har arrangeret koncerten, får ulykken ikke konsekvenser for koncerten onsdag, så vidt de er orienteret.