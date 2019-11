Brød ind i villa og skød: Her er dommen over røverne

To 30-årige stofmisbrugere var på desperat jagt efter penge til mere narkotika, da knuste ruder i en villa i Birkerød og trængte maskerede ind i huset bevæbnet med et skarpladt halvautomatisk haglgevær.

Røverne troede, at der boede en murermester i huset, som de kendte fra tidligere og som plejede at have pengeskabet fyldt med kontanter. Men han var død for et par år siden og pengeskabet fjernet.

I stedet var huset lejet ud til et ældre ægtepar, mens deres eget hus blev renoveret efter en vandskade. Parret fik et chok, da røverne smadrede ruderne i bryggersdøren og badeværelset klokken 04.45 om morgenen 12. oktober sidste år.

Den 71-årige Flemming så haglgeværet og tænkte: ’Han skal fandme ikke ind og skyde os!’. Flemming råbte til sin 65-årige kone, Jane, at hun skulle ringe til politiet: 'Det er røveri. De har våben med!'

Skud gik forbi hovedet

Han forsøgte at holde døren ind til soveværelset, men den ene røver fik presset haglgeværet ind mellem døren og dørkarmen.

Så Flemming greb fat om løbet på geværet, som den 71-årige og geværmanden kæmpede om, indtil et skud gik af i loftet i soveværelset tæt på den 71-åriges hoved.

Røverne stak af uden udbytte, men skar sig på de knuste vinduer og efterlod blod og dermed dna-beviser.

Nu har Retten i Lyngby dømt de to 30-årige for røveriforsøg af særlig farlig karakter i et privat hjem. Mathias Andersen fik fire et halvt års fængsel og Christoffer Bruun, der bar haglgeværet, fik fem års fængsel. De tog betænkningstid med hensyn til anke.

Christoffer Bruun forklarede under retssagen, at geværet gik af ved et uheld, fordi hans hånd gled ned på aftrækkeren, mens geværet blev trukket frem mellem ham og den 71-årige i døråbningen til soveværelset.

Nævninger: Et uheld

Retten var delt, men et flertal blandt nævningene mente, at skuddet var et uheld, mens de juridiske dommere mente, at Christoffer Bruun skød med forsæt.

Han er tidligere dømt for besiddelse af et gevær.

De to 30-årige forklarede, at de kun planlagde et indbrud i huset, ikke et røveri.

Det skarpladte haglgevær kom kun med, fordi Christoffer Bruun ikke kunne finde et koben. Hans makker var så narkopåvirket, at han slet ikke vidste, at der var et gevær med i bilen, sagde han. Deres forklaringer blev dog forkastet af retten.

De to venner indtog mange stoffer i tiden op til røveriet og manglede hele tiden penge: – Jeg var langt ude at skide, for at sige det mildt. Jeg var helt væk fra verden. Jeg indtog så mange stoffer, så det stort set var en dødelig dosis hver dag, forklarede Mathias Andersen.