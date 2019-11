Brødre fængslet for vold mod imam, der sigtes for voldtægt af lillesøster

To brødre og 55-årig mand varetægtsfængslet for henholdsvis vold og voldtægt ved andet seksuelt forhold. Imam ville angiveligt uddrive 'onde ånder' hos ung pige

To brødre på 28 og 29 år er i dag blevet varetægtsfængslet i Københavns dommervagt, sigtet for vold mod en 55-årig mand, der ifølge brødrene er imam, og som sigtes for at have udsat en lillesøster for et seksuelt overgreb.

Mens brødrene blev fængslet i dommervagten for 13 dage, blev den 55-årige fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg, sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold mod pigen.

Han blev ligeledes fængslet i to uger.

En politipatrulje blev mandag sendt til Brydes Allé på Amager kl. 17.10, fordi politiet havde fået et tip om, at et tæskehold ville møde op. Patruljen så to mænd, der passede på det oplyste signalement, stå sammen med en ældre herre.

Tilsyneladende var der ikke gang i noget, så patruljen skulle til at køre igen, da de to mænd pludselig tog fat i den ældre mand og væltede ham om på jorden. De stod bøjet over manden, da han rejste sig op på knæ, og fik et cirkelspark i ansigtet. Derefter anholdt betjentene alle tre.

To vidner så også episoden. Det ene vidne så, at den ældre mand blev væltet omkuld og fik slag og spark, mens han lå ned.

Ville uddrive onde ånder

De to brødre nægtede sig skyldige i dommervagten. Den 28-årige afviste at udtale sig i retten, mens hans bror forklarede, at han ikke kender den ældre mand, men han er en kendt imam, som hans mor har gået i skole med.

Den 29-årige forklarede, at han var blevet ringet op af sin tvillingesøster, der fortalte, at imamen havde forulempet hans lillesøster seksuelt. Det var sket på moderens bopæl, hvor imamen under påskud af, at han ville fordrive onde ånder, havde fået pigen til at tage sit tøj af.

Imens var moderen i køkkenet, forklarede den 29-årige.

Brødrene tog herefter til Urban-planen, hvor de ledte efter imamen.

- Vi syntes alligevel, at det måske var en dårlig ide, så vi tog hen til et pizzeria på Brydes Allé. Her mødte vi ham tilfældigt, forklarede han i dommervagten.

Brødrene fortalte den 55-årige om deres mistanke - og ifølge den 29-årige gik han helt amok og slog ud efter dem med en hammer. Den 29-årige tog hammeren fra ham og kastede den væk, lød forklaringen.

Der opstod tumult, og den 29-årige tog fat i modpartens jakke, så denne faldt om på jorden, men den 29-årige afviste, at han havde slået og sparket imamen.

Politiet fandt en hammer 200 meter fra gerningsstedet.

Dommeren fængslede de to brødre på begrundet mistanke om vold efter straffelovens § 244.

Den 55-årige havde under den første afhøring hos politiet forklaret, at der blev taget kvælertag på ham, men det oplyste han ikke under en efterfølgende afhøring.

Ifølge sigtelsen mod den 55-årige begik han det seksuelle overgreb i en lejlighed i Valby, hvor moderen til de to voldssigtede brødre bor.