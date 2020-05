Brødre jagtede kvindelige ofre: Bedøvede, kidnappede og voldtog

Et serie-krænkende rovdyr, som har været skruppelløs i sin jagt på ofre uden for klubber og barer i Londons natteliv

Det var retsformandens nådesløse beskrivelse af den 26-årige Nazmul Ahmed, som op til weekenden i Wood Green Crown Court blev idømt 16 års fængsel og en livslang placering på Storbritanniens officielle liste over dømte sexkrænkere.

Det oplyser Metropolitan Police.

Den nu dømte mand blev tidligere i år sammen med sin seks år ældre bror, Selim Ahmed, kendt skyldige i sammen eller hver for sig at have voldtaget, seksuelt forulempet, kidnappet og i et vist omfang bestjålet fire yngre kvinder, som alle blev bedøvet før overgrebene.

Den ældste bror ventes at få sin straf inden udgangen af maj.

Bevismaterialet mod brødrene indeholder dna-prøver, og de er begge til dels blevet identificeret ved hjælp af vidneudsagn og elektroniske registre.

Nazmul Ahmeds første overgreb går tilbage til september 2018, da han tog kontakt til en yngre kvinde, som blev bedøvet og vågnede op, mens voldtægtsmanden forbrød sig seksuelt mod hende.

Dom til ekskæreste

Mønsteret gentog sig sidste år i marts, da en kvinde efter en tur i byen vågnede intet anende op på et hotelværelse.

Hun var blevet voldtaget af Nazmul Ahmed uden at have registreret det selv og hendes telefon og kreditkort var væk.

Det viste sig senere, at der var hævet, hvad der svarer til cirka 26.000 kroner fra hendes konto.

Samme måned forlod en kvinde en bar, hvorefter hun blev kontaktet, bedøvet, bestjålet og forulempet seksuelt i en bil af Nazmul Ahmed. Han blev dagen efter anholdt af Metropolitan Police.

Broderen Selim Ahmed er kendt skyldig i at have kidnappet og forgrebet sig seksuelt på en kvinde i januar sidste år efter at have give sig ud for at være taxachauffør og tilbudt at køre hende hjem.

Nazmul Ahmeds ekskæreste er i en særskilt sag blev dømt for at have samarbejdet med brødrene. Hun slap med 140 timers samfundstjeneste.