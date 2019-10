Brødre jagtes efter fund af 39 lig

Britisk politi jager to brødre fra Nordirland i sagen om 39 menneskers død i en lastbil nær London i sidste uge.

De to eftersøgte mænd er ifølge politiet i Essex den 40-årige Ronan Hughes og hans bror Christopher, 34 år. De er mistænkt for uagtsomt manddrab og for at være med i en menneskesmuglerring.

- Det har afgørende betydning for vores efterforskning, at vi finder Hughes-brødrene og afhører dem, siger den ledende efterforsker i politiet, Stuart Hooper.

- På nuværende tidspunkt antager vi, at de er i Nordirland, men de har også forbindelser i republikken Irland, siger Hooper. Han opfordrer alle med informationer i sagen om at kontakte hans team.

Mandag blev lastbilens chauffør, Maurice Robinson, fremstillet i retten og sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab, hvidvask af penge og hjælp til menneskesmugling.